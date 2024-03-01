Сюжет Lady Fortune

Финцуню не везло с самого рождения! Когда его матушка спускалась по ступеням императорского дворца, построенного на высокой горе, ребенок выскользнул у нее из рук! Финцун полетел вниз, какой кошмар! По пути младенец «сосчитал» каждую ступеньку и чудом остался жив.

Будучи подростком, Финцун учился верховой езде. Бедняга упал раз пятьдесят, прежде чем смог проехать верхом несколько шагов. Да и то конь потом скинул его, категорично заржав, мол, я повезу кого угодно, кроме тебя!

Чуть позже отец передал Финцуна опытным наставникам, которым предстояло научить парня обращению с оружием. Сделав пару взмахов острым клинком, горе-вояка отрубил учителю руку! Разумеется, это произошло случайно, не нужно думать, будто бы Финцун – какой-нибудь садист и изувер. К тому же внезапно ампутированную конечность пришили обратно, более того, она двигалась, пусть и не так хорошо, как раньше. Впрочем, это не помешало наставнику проклясть ученика, его отца и весь этот чертов «дом с дебилами», а потом уйти, плюнув на пороге.

Через несколько лет Финцун познакомился с девушкой и предложил ей стать его женой. А потом он благодарил богов за то, что они дали ему возможность увидеть ее без толстого слоя пудры до начала брачной церемонии – ее лицо напомнило жениху самый страшный кошмар, который тот видел во сне, когда был ребенком! Свадьба не состоялась, а семья жуткой невесты прокляла Финцуна, его отца, мать и прочих родственников.

Время шло, жизнь текла, словно река. Отец помог Финцуну устроиться писцом при дворе императора. Казалось, его ждет большое будущее! Но в первый же день Финцуну попались ужасные чернила, и он случайно поставил на важном документе огромную кляксу. Естественно, писца прогнали прочь с императорского двора и запретили впредь приближаться к обители властелина Поднебесной.

После этого случая Финцун понял, в чем его проблема: ему нужно привлечь к себе внимание леди Фортуны! Возможно, госпожа Удача вообще ничего о нем не знает, но, если она подарит ему частичку своей энергии, то это поможет избавиться от тотального невезения.

Финцун купил у ювелира золотое денежное дерево, увешанное самыми настоящими монетами. Потом он приготовил чайник лучшего китайского чая и начал играть на пипе – своем любимом инструменте, из которого ему удавалось извлекать простые и невероятно красивые мелодии.

Услышав прекрасную музыку и почувствовав аромат великолепного чая, леди Фортуна спустилась с небес. Красавица, воплощавшая собой везение, согласилась присоединиться к чайной церемонии Финцуна. Выпив пару глотков, она поблагодарила его за игру на пипе и спросила, чего тот желает больше всего на свете. Финцун незамедлительно попросил избавить его от проклятого невезения, следовавшего за ним по пятам едва ли не с самого рождения.

В руках леди Фортуны появился магический шар. Она попросила Финцуна коснуться его, и тот избавился о проклятого невезения! Более того, теперь ему во всем сопутствовала удача. Его даже пригласили обратно во дворец императора, просто забыв о той кляксе, которая зарубила карьеру писца на корню. Кстати, говорят, что леди Фортуна обитает и в этом автомате – сыграйте прямо сейчас и, может быть, вам удастся ее встретить!