Сюжет Santa Mummy

Каждый раз, когда Санта заканчивает развозить подарки, он возвращается домой в Лапландию и начинает отмечать Рождество со своей компанией: эльфами, Рудольфом и другими оленями. А еще к ним иногда приходит йети, если его отпускает жена. Самка снежного человека относится ко всем этим загулам как чему-то неправильному и даже где-то плохому, как будто нет ни праздника, ни повода для выпивки... вот же ж ведьма, ей-богу!

За годы жизни в Лапландии Санта Клаусу порядком осточертел классический стиль Рождества. Нет, он, конечно, уважал всех тех, кому это нравится, и их вкус тоже, однако пусть они поймут его правильно – столько лет и все одно и то же. Это как прожить сорок лет с одной женщиной, разделяя с ней супружеское ложе – будь она хоть трижды красоткой, осточертеет все равно, что ни делай!

Первый раз Санта предложил сменить классический стиль Рождества, вдохновившись Хэллоуином. Эльфы переоделись в бесов, олени – в рогатых чертей, йети нарядил дьяволом, а сам зачинщик все этого беспредела нарядился Дракулой. Вместо крови он пил красное вино. Остальные хлестали кто что хотел, и в итоге празднование Рождества превратилось в маленький филиал преисподней.

На следующий год все переоделись байкерами. Санта очень кстати приобрел настоящий «харлей», правда, кататься на нем было сложновато. Лапландия – она как-то совсем про другие виды транспорта, вроде упряжки оленей или снегохода. Да что там, даже лыжи в суровом краю гораздо актуальнее «харлея»! Как и положено настоящим байкерам, вся банда Санты пила пиво. А потом кто-то из эльфов решил съехать на «харлее» с горы и зарулил прямо в вековую сосну! Дереву ничего не сделалось, если не считать поцарапанной коры, а вот «стального коня» пришлось тут же и похоронить. Хорошо, что эльф отделался легким испугом, как говорится, дуракам везет...

Следующее Рождество Санта и компания отмечали в восточном стиле. Большой босс нарядился султаном и покрасил бороду в черный цвет, от чего стал похожим на толстого шахида, а эльфы отыгрывали роли обитателей его дворца: министров, слуг, советников и прочих. Йети посадили в клетку – снежного человека назначили диковинным зверем! Санта почему-то решил, что настоящему султану такой просто необходим. Веселье началось, когда снежный человек захотел справить нужду – тут-то и выяснилось, что ключ куда-то запропастился... в общем, йети то Рождество совершенно не понравилось, и впредь он зарекся участвовать в подобных авантюрах.

Потом Санта решил стать королем. Остальным пришлось переодеться в рыцарей, магов, советников и прочих персонажей, которые по закону жанра просто обязаны присутствовать в средневековой сказке. Чего только не было в тот день... рыцарский турнир, битва магов, скачки на оленях, десятки совершенно идиотских указов, которые пошли один за другим после виски – это был просто сумасшедший праздник!

На этот раз Санта Клаус решил переодеться в мумию фараона и праздновать Рождество с стиле древнего Египта. Остальным идея большого босса показалась свежей и забавной! На празднике определенно будет присутствовать Ра, Осирис, Гор, Анубис и прочие представители пантеона древнеегипетских богов. Кстати, вы тоже можете принять участие в улетном празднике прямо сейчас!