Сюжет Light of Ra

Фараон Памурапи был большим поклонником божественных реликвий и собрал внушительную коллекцию самых разных вещиц: священных камней, папирусов и прочих волшебных штук. Однажды к нему в руки попала легендарная Книга Сета, в которой содержалось множество ритуалов и заклинаний, созданных богом подземного мира.

Памурапи с интересом прочитал несколько страниц, раздумывая над тем, что бы такое наколдовать: увеличить срок своего пребывания на земле, укрепить здоровье, улучшить потенцию – не требовалось, вроде, но почему бы заранее не позаботиться перед надвигающейся старостью! Он углубился в чтение и нашел ритуал, благодаря которому скарабеев можно было превратить в драгоценные камни. В отличие от жрецов, Памурапи не испытывал особого трепета перед священными жуками, и считал их, скорее уборщиками навоза, нежели какими-то особыми существами.

Ритуал следовало проводить вдвоем. Памурапи позвал супругу и посвятил ее в курс дела. Царица отнеслась к написанному в Книге Сета с некоторой опаской – она была уверена в том, что доверять подземному богу крайне неразумно! Супруга просила Памурапи оставить эту затею, напомнив, что у того итак целая сокровищница, набитая золотом да всякой всячиной – куда еще драгоценных камней?!

Тем не менее, фараон твердо решил провести ритуал. Он приказал первому попавшемуся слуге принести немного скарабеев, и тот быстро выполнил приказ, лично доставив Памурапи целых пять жуков.

Фараон приготовился и начал ритуал, следуя написанному в Книге Сета, несмотря на протесты супруги. Вдруг раздался гром! Скарабеи превратились в драгоценные камни в золотой огранке, напоминающей жуков. Радостный фараон ткнул в них пальцем и кивнул жене, мол, смотри, какое чудо, а ты боялась!

И тут снова раздался гром – это было очень странно, ведь ритуал уже завершен… а через несколько мгновений в тронный зал ворвались мертвецы, капающие слюнями от желания полакомиться человечиной! Они лишь отдаленно напоминали слуг, стражу, уборщиков и прочий дворцовый персонал.

Памурапи схватил одной рукой визжащую от страха супругу, в другую взял зловещую Книгу Сета, и выскочил с ними в окно. К счастью, кто-то заботливо сложил внизу кучу навоза, поэтому правитель Египта и его драгоценная супруга не пострадали, отделавшись легким испугом. Судя по тому, что они видел в окнах, весь дворец превратился в большую могилу, набитую живыми мертвецами.

Фараон побежал в дом верховного жреца, который жил неподалеку. К счастью, проклятие не вышло за пределы дворца – кажется, с остальным городом все было в полном порядке! Более того, люди знать не знали, какая беда творится у них под боком.

Фараон и царица пришли в дом жреца, что-то варившего на огне. Тот выслушал перепуганного повелителя и отругал, несмотря на статус и прочие регалии. Жрец вырвал Книгу Сета из рук Памурапи и швырнул в огонь. Потом он воззвал к богу Ра с просьбой снять проклятие, которое постигло дворец из-за жадности и глупости фараона.

Отец высших сил обозвал Памурапи дурнем, а потом осветил его дворец лучами божественного света. Проклятие тут же спало! Люди снова стали сами собой и никак не могли вспомнить произошедшее. А частица силы Ра осталась во дворце навсегда. Иногда в коридорах и залах появляются лучи божественного света, напоминая о том, что доброму человеку никогда не стоит связываться с Сетом!