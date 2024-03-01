Сюжет Lobster Hotpot

Том просто обожал дары моря! Он регулярно ел самые разные блюда из рыбы и других морепродуктов, которые приятно удивят любого гурмана, если, конечно, их хорошо приготовить. Однажды Том попробовал жареного лобстера в собственном соку и его восторгу не было предела, правда, когда официант принес счет, он едва не поперхнулся. С ним присутствовала дама, поэтому кавалер сделал вид, будто бы вода попала, что называется, не в то горло. Рассчитавшись, Том навсегда зарекся появляться в этом ресторане.

Ужасные цены почти забылись. Отношения с той дамой давно закончились. Время шло, но вкус лобстера, засевший в сознании Тома, так никуда и не делся. Боги, это было одно из лучших блюд, которые ему доводилось пробовать!

Конечно, любитель вкусной еды не собирался отдавать какому-нибудь ресторатору целое состояние, как в тот вечер. Том решил приготовить лобстера сам, правда, сначала этого господина нужно было поймать... и, к счастью, он был не только гурманом, но еще и заядлым рыбаком.

Ценитель морских деликатесов прикупил особые снасти и наживки. Сами понимаете, нельзя просто так взять и поймать лобстера на тощего червячка! Такой добыче требуется приманка покрупнее, кроме того, следует пользоваться специальным сачком... в общем, там много нюансов, о которых обычном человеку знать вовсе не нужно, если, конечно, он сам не из рыбаков.

Рабочая неделя подошла к концу. В выходные Том поехал на море, собираясь поймать кулинарный изыск себе на ужин. Он арендовал лодку и поплыл, куда глаза глядят, а смотрели они туда, где другие рыбаки частенько вылавливали лобстеров.

Том заглушил мотор, приготовил снасти, и рыбалка началась! Через некоторое время он вытащил из воды огромного лобстера, который, в отличие от своих собратьев, носил белый поварской колпак и умел говорить. Добыча попросила отпустить ее, сославшись на необходимость выключить утюг, оставленный дома.

Том, выйдя из состояния легкого шока, конечно же, не поверил вралю и не стал его отпускать. Ну сами подумайте, какой еще утюг может быть под водой?! Том бесцеремонно уличил лобстера во вранье и пообещал съесть за ужином.

Обладатель несуществующего утюга сильно расстроился перспективе быть пожаренным, а затем оказаться в человеческом желудке. Единственным способом избежать печальной участи было помочь человеку получить желаемое.

Лобстер, пойманный Томом, оказался первоклассным поваром, который знал множество самых разных блюд. Обитатель подводного мира наобещал с три короба, впрочем, он и не врал, а действительно собирался поразить человека своими умениями в кулинарии. Подумав над этим предложением, Том согласился – а чего он, собственно, теряет?

Так лобстер оказался у человека дома. Ракообразный повар трудился у плиты как настоящий профессионал! Он каждый день удивлял Тома новыми блюдами, которые были одно вкуснее другого. Рыбак определенно не пожалел о том, что оставил в живых пойманную добычу...

Лобстер все чаще просил отпустить его обратно в море, а Том постоянно обещал сделать это «завтра». Так прошло очень много дней. Разумеется, Том бессовестно врал. Он вообще не собирался отпускать великолепного повара, который был способен приготовить из экскрементов конфетку. Но лобстер об этом не знал и продолжал работать в поте клешней своих, надеясь вернуться домой. Эх, несчастный дуралей...