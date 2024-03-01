Сюжет Mafia Clash At A Glance

Мафиозная группировка «Тройка» была одной из самых влиятельных в городе, несмотря на крайне малую численность – всего три человека, но зато каких! Джо решал все вопросы, где требовалась грубая сила. Возможно, вы видели его в кабаках – небритый парень в кепке, который просто обожает виски. Джо, может быть, и выглядел, как докер, получивший зарплату, и собирающийся прокутить все деньги в питейном заведении или у девочек, но, поверьте, он – серьезный человек и с ним нужно считаться! Больше всего небритый крепыш любит расправляться с врагами, когда Тони или Сэм просят наказать какого-нибудь типа, имевшего достаточно глупости, чтобы перейти дорогу «Тройке».

Тони – второй по старшинству. Он решает все вопросы, связанные с безопасностью. Если нужно найти охрану для товара – это не проблема, Тони все сделает в лучшем виде. Нужно договориться с кем-то из других мафиозных группировок или кланов? Тони опять-таки все сделает. Можно сказать, что на его крепкие плечи ложится вся административная работа. Ну и переговоры, конечно, если их участники – люди, скажем так, не самого высокого ранга или, в самом крайнем случае, птицы того же полета, что и члены «Тройки».

Иногда приходится решать разные вопросы на верхнем уровне, например, обсуждать поставку крупной партии «паленого» виски, как, например, в этот раз. Сэм никогда не расстается с сигаретой и носит деловой костюм. Иногда он прикидывается бизнесменом, занимающимся абсолютно легальными делами. Конечно, это чистой воды липа! Из Сэма такой же честный бизнесмен, как королева Англии из портовой шлюхи!

Теперь у «Тройки» наклевывается серьезное дельце, пусть и несколько сомнительное с точки зрения закона. Впрочем, разве оно могло быть другим?! Да скорее вышеупомянутая труженица порта наденет корону и усадит свой видавший виды зад на трон старой доброй Англии!

Сэм договорился о покупке крупной партии виски кустарного производства. Вполне сносного, впрочем. Каждый день многие пьют такое пойло и нахваливают, споря о том, какой это год и есть ли в послевкусии едва уловимые нотки ореха, хотя тот даже рядом не валялся по вполне понятным причинам.

Парни приготовили целую сумку денег. Продавец должен был доставить виски на склад в порту, который подставное лицо арендовало для нужд «Тройки». На самом деле арендатором выступал спившийся маргинал, который подпишет все, что угодно за ящик дешевого бренди, но это, разумеется, детали.

«Тройка» прибыла на место встречи в полном составе. Оставалось только дождаться продавца и провести сделку века. И вот в назначенное время на склад нагрянули какие-то левые парни, которые сразу схватились за оружие!

«Тройке» пришлось отступать, отстреливаясь направо и налево. Хорошо, что Джо догадался прихватить сумку с деньгами! Можно сказать, парень рисковал головой – его кепку сбила пуля одного мерзавца, который этим подписал себе смертный приговор.

«Тройке» пришлось уходить второпях, потому как вдалеке уже послышался звук полицейской сирены. Эх, если бы парней было побольше, то они могли бы перестрелять тех чертей и дело с концом! Но увы, ребят всего трое. Впрочем, теперь они ищут надежных людей. Если вы хотите стать частью влиятельного мафиозного клана, то самое время сделать мечту реальностью!