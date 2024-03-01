Magic of Pandora
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Обзор Magic of Pandora

Количество линий
Количество линий: 25-50
RTP
RTP: 96.01%
Max Win
Max Win: X2000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Magic of Pandora

Прометей украл огонь и подарил смертным, надеясь сделать их горькую жизнь чуточку слаще. Зевсу это не понравилось! Громовержец приковал несчастного к скале и приказал огромному орлу клевать печень Прометея каждый день. Птица исполняла волю Зевса, а ослушавшийся его страдал, завывая от боли.

Зевсу показалось недостаточно наказать Прометея. Верховный бог посмотрел на людей, которые радовались подаренному огню, и смекнул: добро, свалившееся на головы смертных, следует уравновесить злом. Собственно, тот момент, когда он об этом подумал, можно считать началом рождения Пандоры...

Гефест создал источник множества бед, вдохнув в тело жизнь, затем и остальные боги приложили руку к созданию прекрасной девы, которой было суждено стать проклятием для всего человечества. Зевс назвал ее Пандорой. Гермес наделил девушку даром красноречия и коварством. Афина научила ее рукоделию, Афродита одарила красотой... каждый из богов дал ей что-то особенное. Получилась весьма впечатляющая дама – неплохо для заготовки, сделанной Гефестом из огня, воды и глины!

Пандора могла вызвать прилив страсти одним своим видом у любого мужчины. Да что там смертные, даже Эпиметей не устоял перед ее красотой. Пандора соблазнила его, а потом и вовсе влюбила в себя. Эпиметей женился на «подарке» Зевса, который тот приготовил людям из самых худших побуждений.

Пандора всюду совала свой носик, пытаясь разнюхать, что интересного есть в доме супруга. Эпиметей был не прочь показать ей все свои богатства, однако, муж категорически запрещал жене трогать некоторые вещицы, например, большой золотой ящик, украшенный драгоценными камнями и замысловатыми узорами. А Пандоре очень хотелось заглянуть внутрь! У нее прямо-таки чесалось в одном месте – этот зуд не давал любопытной девице покоя...

Однажды Эпиметей покинул дом, оставив Пандору одну. Только муж вышел за порог, как она шмыгнула в комнату, в которой находился тот самый красивый ящик, не дававший ей покоя уже много дней к ряду. Пандора осторожно подошла к нему, встала на колени и сдвинула крышку обеими руками. Из ящика вылетели духи самых разных несчастий: болезней, голода, войн, ненависти, уныния и прочих неприятностей, которые устремились в мир смертных. Прошло всего лишь мгновение, и количество зла на земле увеличилось тысячекратно!

Пандора поскорее закрыла крышку, однако сделала это слишком поздно – духи, сидевшие внутри, успели вылететь и исчезнуть. Осталась только надежда, лежавшая на самом дне. Вот как раз она-то и не успела вылететь из ящика!

Когда Эпиметей вернулся домой, его супруга была еще ласковее, чем обычно. Пандора поняла, что крупно просчиталась, сунув нос туда, куда не следовало и пыталась всячески отвлечь своего благоверного. Впрочем, Эпиметей и сам никогда не открывал тот ящик, поэтому у нее определенно были шансы избежать кары, которая неизбежно свалится на ее любопытную голову, когда супруг узнает о ее шалостях. Пандора ничего не сказала Эпиметею, надеясь, что пронесет.

А Зевс и остальные боги видели, что натворила их протеже. Громовержец радостно протирал руки, а его браться и сестры довольно кивали, дескать, так им смертным и надо! Пусть не расслабляются, а то сидят, греются у огня, едят жареное мясо и радуются жизни, понимаешь...

Провайдер
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