Сюжет Mardi Gras Fortunes

Марди Гра отмечают во вторник, после которого следует Пепельная среда – день начала Великого поста в латинском католическом обряде. Праздник уходит своими корнями в те далекие времена, когда в Европе не было никаких признаков христианства. Марди Гра сохранил традиции кельтских культов, однако со временем они несколько изменились с поправкой на католичество. Правда, традиция переодеваться в самых разных персонажей, в том числе и выдуманных, которые нигде и никогда не фигурировали – ни в легендах, ни в мифах, ни где бы то ни было еще – она осталась. Обязательное условие для всех участников Марди Гра – ношение карнавального костюма!

Европейские традиции перекочевали в США. Там Марди Грас (название несколько изменилось) стали отмечать с еще большим размахом, правда, поначалу обычай не выходил на пределы Французского квартала, находящегося в Новом Орлеане. Тем не менее, мероприятие пришлось народу по душе, и со временем карнавал превратился в одно из самых ярких событий в жизни города. Существует легенда о том, как князь Алексей Александрович, являвшийся сыном императора Александра II, влюбился в американскую актрису Томпсон и поехал вместе с ней в Новый Орлеан. Они прибыли накануне праздника, и местные жители изготовили для дорогого гостя специальную платформу с надписью «Король». Алексей Александрович стал главной персоной праздника! Актриса Томпсон была признана королевой Марди Грас и находилась на той же самой платформе.

Каноны праздника утвердились в 1872 году. Согласно устоявшейся традиции, каждый раз выбирают нового короля и королеву, которые едут на украшенной платформе. Толпа просит главных лиц карнавала бросить им что-нибудь, и царственная чета швыряет им оловянные монеты и разные безделушки. Королю и королеве обязательно носить маски. Относительно остальных участников карнавала – рекомендация не столь строгая! В первые годы праздника, когда его отмечали только во Французском квартале Нового Орлеана, это было обязательным условием для всех. В настоящее время допускается отсутствие маски, если на лицо нанесен грим. Впрочем, некоторые игнорируют и этот канон, ограничиваясь только ношением праздничного костюма.

Марди Грас проходит в формате фестиваля. На празднике царит шум и веселье, проводятся конкурсы и выступают артисты. Помимо приглашенных профессионалов, здесь могут блеснуть своими талантами всевозможные любители. Играете на музыкальных инструментах, поете или танцуете? Тогда вам определенно стоит показать свои таланты остальным! Впрочем, делать это совсем не обязательно – вполне достаточно влиться в поток всеобщего веселья...

Существуют так называемые сокровища Марди Грас, без которых не обходится ни один карнавал уже много лет. Во-первых, это маски и украшения. Во-вторых, наряды, сшитые на заказ или и вовсе изготовленные своими руками. В-третьих, барабаны – это самый популярный музыкальный инструмент на празднике. Второе место занимают трубы и горны. Остальные музыкальные инструменты также присутствуют, но их гораздо меньше.

Вы хотите погрузиться в особую атмосферу Марди Грас? Для этого не обязательно ехать в Европу или в Новый Орлеан – вы можете запустить наш слот и насладиться позитивом великолепного праздника! К тому же, у вас будет возможность хорошо заработать.