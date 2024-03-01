Сюжет Treasure Ireland

Эх, что-то сталось со старой доброй Ирландией! Народец явно мельчает, увы. Во-первых, люди стали меньше пить! Что поделать – проклятая мода на здоровый образ жизни пробирается во все уголки мира, прямо как чертов цирроз, поражающий печень, повидавшую в своей жизни очень многое...

Тысячи людей пытаются остановить эту заразу, но, к сожалению, они не справляются. Армия зомби, подверженных здоровому образу жизни, весьма многочисленна и сильна. Кто знает, может быть, завтра и вы окажетесь в их рядах, выбросите любимую кружку эля и побежите на турник! Нет? А, многие так думали! Ну, будем надеяться вас минует печальная стезя и вы никогда не променяете пивную кружку на шейкер для протеина...

Во-вторых, радуга. Раньше она была настоящей! Да что там говорить, просто шедевр, созданный матушкой-природой! А теперь вместо нее этот толерастичный заменитель, на который и смотреть-то не хочется. Когда вы в последний раз любовались красотой радуги? Уже и не помните? Правильно, там теперь не на что смотреть. К тому же, жгучий интерес к радуге могут неправильно понять и истолковать весьма неоднозначно.

У любителей трубки тоже плохи дела. Внезапно все испугались рака легких, всяких там эмфизем, импотенций и перестали курить или взялись за эти электронные игрушки. Хотя последний вариант – это еще полбеды! А нашлись и такие, которые вступили в ряды одержимых здоровым образом жизни...

Лепреконы пытались помочь людям, как могли. Но маленькие бородатые человечки не способны победить надвигающуюся тьму бесконечной трезвости. Конечно, они это понимали и решили спрятать сокровища Ирландии до того рокового дня, как наступит абсолютный ЗОЖ, планета погрузится в хаос, а люди, вместо пабов будут ходить фитнес-клубы.

Лепреконы погрузили сокровища Ирландии на корабль, чтобы отвезти их на необитаемый остров и спрятать подальше от людских глаз. Они взяли радугу, ту самую, настоящую! Ну и остальное тоже прихватили: бездонную кружку эля, трубку, в которой никогда не заканчивается табак, золотые монеты и национальный костюмчик рыжебородых пьяниц, потому как всяким там адептам здорового образа жизни носить такую одежду категорически запрещено! Это было бы просто оскорбление истинным ирландским ценностям...

Корабль приплыл на необитаемый остров, ютившийся где-то на задворках Тихого океана. Лепреконы выгрузили сокровища и спрятали в глубокой пещере. Карлики верили в то, что когда-нибудь люди снова обретут разум, который поможет им осознать, сколько они потеряли, перейдя на темную сторону здорового образа жизни.

Память – не самая надежная штука. Лепреконы знали об этом не хуже других, поэтому рыжебородая команда во главе с капитаном корабля нарисовала карту. Мало ли, кому-нибудь понадобятся указания, где искать настоящие сокровища Ирландии!

Карлики спрятали карту в пустую бутылку пива и выбросили в море, доверившись судьбе. Хорошо, что ее выловили именно мы, а не какие-нибудь любители ПП, которые бегают по утрам!

Кстати, возможно, вас интересуют истинные ценности ирландского народа? Тогда вы можете стать хранителем этих сокровищ и пользоваться ими по мере необходимости тоже имеете право! А мы покажем вам то место, где лепреконы закопали все самое интересное...