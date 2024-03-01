Сюжет Dawn of the Vikings Power Combo

Олиф и Мигир были закадычными друзьями, которые вместе прошли сотни битв. Однажды они решили провести вечер в таверне, вспомнить сражения и приключения, выпавшие на их долю. Лихая дружеская беседа под хмельное пиво продолжалась целый вечер. Наконец Олиф забыл об осторожности: он сболтнул лишнего, заявив, что способен съесть больше поросят, чем Мигир… и началось!

Викинги спорили так громко, что за ними стали наблюдать все остальные гости маленькой таверны. Олиф с пеной у рта доказывал, что способен проглотить не менее трех поросят за ужин! Мигир настаивал на четырех и даже грозился продемонстрировать свое мастерство в поедании жареной свинины.

В итоге викинги потребовали у хозяина столько мяса, сколько тот сможет найти, и решили определить победителя спора опытным путем. Они уплетали одного поросенка за другим, надеясь доказать свое превосходство. Между тем хозяин таверны все подносил и подносил мясо – хорошо, что оба викинга остановились на четырех поросятах, а иначе пришлось бы идти в сарай и забивать свиней для продолжения состязания.

Спорщики выпили по кружке пива. Олиф заявил, что вполне мог бы вылакать и бочку. Мигир тут же подхватил волну и пообещал осушить не меньше двух подряд…

Спор продолжился с новой силой – теперь викинги пытались перепить друг друга. Олиф и Мигир глотали пиво ковшами, забыв о кружках! Хозяин таверны едва успевал подносить новые бочки, которые бравые воины осушали за считанные минуты. Наконец пиво закончилось, поэтому выяснить, кто же победил в споре, увы, не получилось.

Тут один из присутствующих в шутку обозвал Мигира «пивососом», и тот, как следует врезал ему по зубам, да так, что шутник отлетел в другой конец зала! Олиф решил доказать, что бьет сильнее, и ударил другого посетителя, который вылетел в окно! Началась такая драка… викинги с удовольствием лупили друг друга, что есть сил.

Разумеется, Олиф и Мигир победили всех вместе и каждого в отдельности. Поздравив друг друга с победой, друзья разошлись по домам.

Утром в их дом постучали законники, наделенные правителем города особой властью. Любителям буянить по пьяному делу предъявили иск от трактирщика, который требовал отремонтировать таверну и заплатить за ужин. Только сейчас до Олифа и Мигира дошло, сколько денег они остались должны – это просто огромная сумма! Естественно, расплатиться викинги не могли. Тем не менее, законники дали им всего две недели, и, если они не заплатят трактирщику, пообещали посадить в долговую яму лет на пять.

Викингам ничего не оставалось, кроме как собираться в поход. Тем более Олиф знал один языческий храм, в котором хранились три волшебные руны. Правда, идолопоклонники, презирающие северных богов, хорошо охраняли свою святыню. Но разве небольшая заварушка – проблема для двух опытных воинов? Да это сплошное развлечение!

Викинги спустились к морю, сели в лодку и поплыли. По словам Олифа, храм находился примерно в двух днях пути, из которых первую половину предстоит проделать по воде. Впрочем, они гребли быстрее обычного, поэтому приплыли намного раньше. Отдохнув, они направились к языческому храму… помогите викингам раздобыть ценные руны, которые можно продать – надо же им как-то рассчитаться с хозяином трактира!