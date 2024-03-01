Сюжет Mega Moolah Megaways

Долгое время саванна жила в хаосе. Наконец звери птицы и ползучие гады пришли к единому мнению: царь просто необходим, чтобы прекратить анархию, царящую кругом и всюду! А иначе будет все как у людей... хотя и у них тоже вроде бы есть верховный человек.

Обитатели саванны провели честные выборы. Среди кандидатов были лев, мул, носорог и жираф, который тоже рассчитывал на царский трон. Впрочем, длинношеий рогоносец присутствовал скорее для статистики. Лев решил, что у остальных должна быть иллюзия выбора, без которой все это мероприятие покажется пресным, однобоким и неправильным. Иначе появится оппозиция, звери начнут возмущаться, а в самом худшем случае так и вовсе свергнут царя, наплевав на его статус, власть и официальные полномочия. Поэтому жираф тоже участвовал в выборах. Разумеется, он сошел с дистанции в первом туре голосования.

Носорог был силен, грозен и могуч, но очень уж туповат. Драться с ним без веской причины определенно не стоило – тут лучше действовать хитростью! Лев подкинул ему сочной травы, и забрал себе голоса, пока тот жевал, уткнувшись носом в угощение. Мул хотел остановить творящийся беспредел, но ему было слишком лень! Правда, лев воспринял это как лояльность к своей кандидатуре и пообещал назначить его первым министром сразу после официальной победы.

Наконец, выборы завершились. Льва признали абсолютным победителем! Конечно, мул, заметивший откровенное жульничество, хотел возмутиться, но лень-матушка, как всегда, запрещала ему совершать лишние телодвижения, да и беспричинную болтовню она тоже не приветствовала – это ж надо рот открывать, о боги...

Льва короновали и принесли ему в жертву двух антилоп, несмотря на протесты последних, которые упорно не желали становиться праздничным обедом избранного царя. Впрочем, кто бы их спрашивал!

В первый же день своего царствования лев назначил мула первым заместителем, который мог решать целый ряд вопросов от имени повелителя. Правда, тому было лень сделать лишний шаг. Льву приходилось как следует нарычать на подчиненного, прежде чем тот начинал исполнять свои обязанности.

В один прекрасный день голову царя всея саванны посетила отличная мысль: почему бы не обложить подданных данью? Пускай несут золото в общий котел! А уж повелитель придумает, как им распорядиться. Говорят, люди очень ценят золото, возможно, с ними удастся найти общий язык, например, уговорить убраться из саванны куда подальше...

Лев приказал поставить котелок под деревом. На его счастье, неподалеку нашлась большая железная посудина, которой иногда пользовалась обезьяна, шаманившая едва ли не с самого рождения.

Царь зверей приказал каждому подданному принести не менее одной золотой монеты! Остальные, конечно, начали роптать, но делать нечего, если повелитель приказал. А иначе можно разделить участь двух антилоп, которых лев с аппетитом сожрал в день победы на выборах.

И звери несли дань. Каждый добывал золото как мог: одни воровали – птицам было проще всего, другие... да какая разница? Льва это все равно не интересовало. Денег царю принесли более чем достаточно.

Кстати, вы можете украсть этот котел, пока лев отдыхает после сытного обеда! А мы покажем вам, где стоит тот котелок – остается только руку протянуть...