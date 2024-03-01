Сюжет Joker Ice Frenzy

Шут Моррис много лет развлекал короля и оставался на своем месте благодаря харизме, актерскому мастерству и тысячам забавных историй – одним словом, он мог рассмешить до слез кого угодно! Естественно, король был в восторге от слуги-весельчака, который работал как надо! Моррис постоянно пополнял свой репертуар, радуя его величество новыми шутками.

Король настолько полюбил шута, что начал позволять ему самые разные вольности. Иногда Моррис прятался за колоннами и ждал, пока кто-нибудь из благородных лордов пожалует на аудиенцию. Вельможа прибывал к назначенному времени, заходил в тронный зал, кланялся и в этот самый моменте шут «награждал» аристократический зад хорошим пинком!

Разъяренный лорд пытался ухватить Морриса за одежду, но тот ловко убегал и прятался за королевским троном. Выглядывая из-за спинки, нахал строил рожи, а его величество трясся от смеха так, что живот ходил ходуном.

Однажды шут решил сделать королю приятный сюрприз и собирался порадовать его хорошей шуткой без разрешения – все остальные выходки Моррис согласовывал с повелителем, чтобы не нажить себе проблем. Иначе в один прекрасный день очередное хулиганство могло привести его на плаху!

Но вседозволенность порождает зло, и вот шут в конец обнаглел. Однажды Моррис дал пинка кронпринцу, возглавлявшую делегацию воюющей стороны, прибывшую для обсуждения условий мирного договора. Шут выскочил, как черт из табакерки, да как зарядил принцу прямо по тому месту, на котором тот имеет привычку сидеть!

Ох и что же потом началось... королю пришлось уговаривать делегацию выслушать его условия и даже предложить им чуть больше земель, чем планировалось изначально, а Моррис, увидев вытянувшееся лицо повелителя, сразу понял, что погорячился и сейчас ему лучше сбежать к себе в каморку. Правда, он не успел ретироваться. Морриса выпороли на глазах у обиженного кронпринца, и только потом отпустили зализывать израненный зад. Разумеется, после того как наглец принес тысячу извинений с самым виноватым видом.

По пути в свою каморку Моррис заглянул к придворному алхимику – своему приятелю, и пожаловаться на то, какой несправедливой бывает жизнь. Надо сказать, друг шута от души посмеялся, когда узнал о досадном недоразумении, произошедшем в тронном зале.

Алхимик дал Моррису кристаллы, содержащие магию холода, которые ему прислали из академии стихий по большому блату. Любой человек, подержавший их в руках, мог создавать ледяные заряды, словно настоящий волшебник, правда только в течение определенного времени, пока полученная сила не иссякнет. По словам алхимика, эффект длился не больше одного дня. Моррис тут же смекнул, что если покажет королю великолепный фокус, то его, возможно, и не вздернут на виселице.

Поиграв с кристаллами, хулиган, из-за которого война могла затянуться еще на добрые лет десять, вернулся в тронный зал с наглой физиономией и заморозил стены, превратив комнату в ледяную пещеру! Ну, сказать, что король был удивлен – так это еще очень мягко!

Его величество приказал превратить добрую половину дворца в каток. И началось развлечение! Моррис, конечно же, был прощен, но с обязательным условием: в следующий раз спрашивать разрешения на свои выходки и делать каток, когда потребуется. Повезло шуту, что тут скажешь. Пусть и вам тоже улыбнется удача!