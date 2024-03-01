Сюжет Eggs Bonanza

Как-то раз Тим услышал поговорку о курице, несущей золотые яйца, и отнесся к ней слишком серьезно. Он пришел домой с твердым намерением переделать своих несушек…

Тим пошел в курятник и объявил, что теперь все его обитатели обязаны нести золотые яйца, за исключением, разумеется, петуха, с которого спроса нет и быть не может. Наседки, мягко говоря, удивились. Приняв услышанное за шутку, они продолжили нестись и дальше самыми обыкновенными яйцами, из которых вылупляются маленькие желтые цыплята.

На следующий день Тим снова пришел в курятник, ожидая собрать с десяток золотых яиц. Увы, несушки могли порадовать его только обычными. Разочарованный и рассвирепевший хозяин, ушел и вернулся через пару минут, сжимая в руках топор.

Тим схватил первую попавшуюся курицу и зарубил, не моргнув и глазом! Остальные обитатели курятника испуганно притихли, ожидая, что будет дальше. Разозленный хозяин пообещал убивать каждый день по курице, если они не начнут нести золотые яйца. Показав несушкам кулак, он ушел, недовольно хлопнув дверью.

Петух начал работать в два раза усерднее, если вы понимаете, о чем я! Курицы старались снести хотя бы одно золотое яичко, но, увы, получались только обычные. Курятник гудел до самого рассвета!

Утром Тим заявился проверить, выполнено ли его указание. Увы, курицы снова разочаровали своего хозяина. Он сходил за топором и обезглавил еще одну несушку. Бросив отрубленную голову в притихших куриц, Тим повторил вчерашнюю угрозу, а затем ушел, громко хлопнув дверью курятника.

Попытки высидеть хоть одно золотое яйцо продолжались. Правда, все они оказались безрезультатными. Курятник буквально ломился от яиц, однако Тим хотел золотое, а в огромной куче таковых не было ни одного…

С каждым днем куриц становилось все меньше. Хозяин искренне верил в то, что ему удастся заставить никчемных птиц нести золотые яйца, если устраивать показательную казнь, однако, когда несушка осталась всего одна, он призадумался – возможно, это было не самое лучшее решение...

Тим дал оставшейся парочке две недели и ушел, показав на прощание топор. Петух начал «стараться» еще усерднее, а курица несла одно яйцо за другим, надеясь, что вот-вот получится золотое. Но, нет, все они были самыми обычными.

Петух решил взять со двора подкову и повесить над входом в курятник, надеясь привлечь таким образом удачу. Прибив символ Фортуны, он продолжил трудиться, надеясь на лучшее. К сожалению, его надежды не оправдались – курица продолжала нести исключительно обычные яйца.

Через пару дней петух поймал божью коровку и загадал желание. Она улетела, пообещав исполнить едва ли не слезную просьбу. И вот, наконец, несушка сподобилась на золотое яичко! Радости последних оставшихся в живых обитателей курятника не было предела…

Срок, отпущенный Тимом, подошел к концу. Хозяин пришел в курятник, взяв с собой топор. Какого же было его удивление, когда на соломе он нашел целую корзину, наполненную золотыми яйцами!

Тим потребовал снести еще столько же и дал две недели сроку. Он взял корзинку и вышел на улицу, собираясь пойти домой. И тут подкова, висевшая над входом, отвалилась, да как стукнула его прямо по голове! Тим упал и умер почти мгновенно. А петух и курица сбежали, обгадив тело мертвого хозяина. Идиот – это судьба…