Сюжет Gold Blitz Extreme

Грязный Гарри всю свою жизнь занимался бандитизмом. Непонятно, каким образом, он нашел время на семью и прочие радости жизни, но в любом случае у него был сын, в котором тот души не чаял. А еще Грязный Гарри был прагматиком. Ну, то есть, он не тратил все, что зарабатывал на ерунду, вроде волшебного белого порошка, падших женщин и другие удовольствия. За свою карьеру бандита, вымогателя и грабителя, Грязный Гарри скопил весьма приличную сумму. Деньги он предпочитал хранить в золотое, потому как инфляция штука такая – сегодня у тебя на счете миллионы, а завтра на твои деньги можно купить лишь рулон туалетной бумаги!

Карьера Грязного Гарри закончилась в перестрелке с копами. Словив пулю, он отправился на тот свет, показав всем на прощание средний палец – его так и не смогли посадить за решетку, а если б все же сумели, то пришлось бы ему гнить там до гробовой доски. Копы были наслышаны про золото, которое Грязный Гарри хорошенько припрятал. Легавые буквально рыли носом землю у него дома, мечтая найти партию слитков, о которой ходили легенды. К счастью для сына Гарри, слуги закона ничего не обнаружили. Убираясь из дома бандита, они едва ли не лязгали зубами со злости!

Впрочем, Грязный Гарри был не так глуп, чтобы держать золотишко дома. Партия слитков хранилась у надежного человека, которому тот доверял, как самому себе. А тот, разумеется, ничего не сказал легавым, потому как нажитое непосильным трудом – это не их собачье дело!

Грязного Гарри похоронили. До совершеннолетия его сын Том жил у тетушки. В один прекрасный день парень получил письмо от того самого человека, которому его отец доверил золото. Приятель Грязного Гарри отдал почти всю партию золота, за исключением небольшой комиссии в пару слитков, которую оставил себе за труды. Конечно, он предупредил об этом Тома. Ну, тот не стал оспаривать право приятеля отца на небольшой гонорар – это показалось ему вполне справедливым.

Теперь у Тома золота было просто завались! Если бы парень хотел стать властелином, королем или каким-нибудь султаном, то вполне мог бы выполнить свою мечту, купив страну третьего мира! А, возможно, и не одну.

Получив «наследство» покойного отца, Том задался вопросом: как легализовать золото перед налоговой? Опять же легавые, узнав о таком богатстве, обязательно сунут нос и попытаются присвоить слитки, как пить дать!

Двоюродный брат подсказал Тому отличную идею – устроить розыгрыш и «выиграть» собственное наследство! Естественно, немного золота все же придется раздать дальним родственникам в качестве призов и паре случайных человек. С другой стороны, налоговая инспекция сдерет в несколько раз больше, поэтому не стоит расстраиваться о расходах на вознаграждение.

Брат Тома собирался провести розыгрыш у себя в клубе, выдав предусмотренное вознаграждение за часть призового фонда, сформированного за счет средств иностранных благотворительных организаций. То есть, любой идиот поймет, что это все полная липа, но с точки зрения закона придраться не выйдет, как ни старайся.

Совсем скоро в клубе состоится викторина «Экстремальный золотой блиц», в которой смогут принять участие все желающие. Основная сумма призового фонда достанется Тому и его родственникам, но остальные тоже смогут кое-что выиграть – им предоставят такую возможность исключительно для вида. Вот и попробуйте сыграть в «Экстремальный золотой блиц» прямо сейчас!