Triple Tiki Super Free Spins
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Обзор Triple Tiki Super Free Spins

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 96.17%
Max Win
Max Win: X5000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Triple Tiki Super Free Spins

Улла нежилась на пляже, посасывая коктейль через трубочку. Напиток закончился, и она разлеглась на шезлонге, собираясь вздремнуть. Сегодняшняя ночь в клубе была очень бурной, поэтому сон к любительнице отвязных тусовок пришел почти мгновенно.

Во сне Улла видела дорогу, ведущую к вулкану, по которой ползла черепаха. Не прошло и секунды, как она приблизилась к ней и предупредила, что всех может спасти только великий Тики! Улла едва успела открыть рот, собираясь спросить, о чем, собственно речь, но сон исчез – она проснулась и просто отмахнулась от навязчивой грезы.

Между тем народ бежал с пляжа, кто куда. Откуда-то глубоко из-под земли ощущались легкие толчки, которые недвусмысленно сигналили о грядущей опасности. Улла бросилась бежать вместе с остальными. Оказалось, вулкан на острове пробуждался после многолетнего сна. Поселение у подножия ждала незавидная судьба – похороны под слоем магмы и пепла...

Пока все спасались, как могли, полоумный шаман прыгал с бубном, пытаясь достучаться до высших сил. Увы, то ли боги молчали и не собирались никого спасать, то ли инструмент говорящего с духами оказался бракованным – короче говоря, высшие силы плевать хотели на дальнейшую судьбу поселения.

Тут Улла вспомнила странный сон про говорящую черепаху. Она спросила у шамана, пыжащегося от натуги, кто такой Тики, и тот рассказал ей о трехголовом боге веселья, который носил три маски. Оказалось, это был один из представителей высших сил, который частенько помогал людям.

Улла рассказала шаману сон, и тот едва не врезал ей бубном по симпатичной физиономии, возмущаясь, мол, чего же ты молчала?! Он знал, где находится храм Тики, в котором были три маски, вырезанные в каменной плите – это так называемый алтарь бога, являющегося покровителем веселья и самых разных развлечений. Улла и шаман поспешили в святилище, надеясь остановить надвигающееся извержение.

В храме говорящий с духами начал взывать к Тики. То ли он был недостаточно весел, то ли и вправду стучал бракованных бубном – в любом случае бог оставался нем, как рыба. Правда, когда он сыграл на гитаре, любезно реквизированной у пробегающего мимо музыканта, дух, наконец, снизошел до разговора. Улла и шаман наперебой рассказывали ему, что происходит, а между тем подземные толчки становились все сильнее.

Тики решительно не хотел, чтобы одно из самых оживленных поселений на Гавайях смыло потоком лавы! Он пообещал немедленно успокоить вулкан и исчез, а еще через пару мгновений толчки прекратились. Тики снова появился в храме и подарил шаману три разноцветные маски, в которых заключалась частица божественной силы. Теперь его не обязательно было тревожить каждый раз, когда вулкан начнет «буянить» – достаточно надеть все три маски, хоть на одну голову (но поумнее!) и произнести заклинание. Тики прошептал волшебные слова шаману на ухо и исчез.

Между тем вулкан действительно затих! Паника, возникшая среди жителей острова, потихоньку сходила на нет. Теперь здесь снова можно весело провести время – если вы хотели отдохнуть на Гавайях, то сейчас самое подходящее время! Пробуждения вулкана можно не бояться – шаман в любой момент успокоит бурю безо всяких там контрафактных бубнов...

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