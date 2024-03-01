Сюжет 3 Lucky Hippos Lock n Win

Где-то далеко в сердце африканской саванны жил розовый бегемот. Ну ничего не поделаешь – таким уж он родился! Остальные в стае отказывались принимать своего собрата таким, какой есть. Обычные бегемоты насмехались над ним, а потом и вовсе прогнали, не желая иметь с ним ничего общего. Розовый гиппопотам шел, куда глаза глядят, сокрушаясь о своей нелегкой доле.

Пока несчастный изгой искал себе новое место в этой жизни, на другом краю саванны страдал бегемот, который заболел желтухой. И над ним тоже насмехались! После болезни его кожа стала желтой. Выздоровевший бегемот стал настоящей «белой вороной», которой доставалось будь здоров! Гиппопотаму это надоело, и он сам покинул опостылевшую стаю, пожелав ей провалиться в ад.

Примерно в то же самое время на другом конце саваны абсолютно нормальный бегемот стоял на берегу реки и пил прохладную воду вместе со своими товарищами. Стая еще не знала, что на самом деле они наслаждаются токсичными отходами, которые в реку сбрасывает фабрика, построенная неподалеку. Вскоре бегемоты попадали на землю, корчась от боли и передохли почти одновременно – выжил только один, правда, его кожа приобрела оранжевый цвет, словно он был апельсином, а не гиппопотамом! Придя в себя, несчастный отправился на поиски новой стаи – ну а что ему еще делать, зреть и ждать, пока соберут? Да нет, он же не апельсин!

Вот так на берегу реки встретились три бегемота: розовый, желтый и оранжевый. Посмотрев друг на друга, гиппопотамы поняли очевидную вещь – их свела сама судьба, которой захотелось устроить светофор! Участники разноцветного трио подружились и стали жить вместе.

Остальные животные смотрели на троицу, искренне удивляясь тому, насколько крепкой может быть обычная дружба. Злые языки чесали, мол, это вовсе и не она, а нечто большее, потому как иначе у этих троих появились бы хоть какие-нибудь самки. Ну а остальные обитатели саванны не обращали на них внимания – кому какое дело до трех бегемотов там, где их живут тысячи, если не больше?

Цветные гиппопотамы поливали друг друга водой, играли и веселились целыми днями напролет, но вот в один прекрасный день им стало скучно. Троица решила найти подруг и им это почти удалось, но вот беда – самки заявили, что ребята слишком бедные и потому ничуть не интереснее мутной воды в речке!

Гиппопотамы решили разбогатеть, оставалось дело за малым – заработать денег. Вариантов у них было немного: цирк или зоопарк, правда, последний они исключили сразу, потому что в клетке придется жить постоянно, возможно, до конца дней. Да и выступать на арене тоже как-то не очень хотелось! Мало того, что работать в цирке тяжело, так еще дрессировщики будут обращаться с тобой, как с последней скотиной, постоянно «угощая» кнутом, электрошокерами и другими приспособлениями, которые помогают добиться послушания.

И тут оранжевый бегемот, считавший себя умнее других, предложил азартные игры! Остальные поддержали великолепную идею и заказали видеослот. Автомат доставили прямо на берег реки. Получив свой заказ, бегемоты начали играть, толкаясь у аппарата...

И вот один из них выиграл джекпот! Золота из автомата сыпалось так много, что оно падало даже в воду. К бегемотам тотчас прибежали подруги, но богачи послали их куда подальше. Нет, они не из «этих»! Просто послали из вредности и все тут!