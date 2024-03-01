Сюжет Multi Billyonaire

Билли был тем еще хорьком! Он зарабатывал на жизнь, проворачивая разные аферы, в которых ему помогала подруга Минди. Хитрость Билли и красота кисоньки, приковывающей к себе внимание с первого мгновения своего появления где бы то ни было, складывались в удачный тандем. В полиции отлично знали, чем промышляет парочка, однако аферисты работали поистине ювелирно, и копы не могли ничего им предъявить, как бы ни хотели.

Конечно, нельзя вечно жить одними аферами. Билли это прекрасно понимал. Он давно мечтал о каком-нибудь крупном деле, которое обеспечит ему безбедное существование до конца дней. Да и Минди была бы рада остепениться: не ровен час, а рано или поздно можно допустить ошибку, маленький прокол даст копам зацепку и все финита – вот вам, ребята, пятнадцать лет каторги за настоящие и прошлые заслуги!

Билли давно собирался заглянуть в казино «Золотая звезда», куда сильные мира сего, ну или по-крайней мере богатые, приходили играть в покер. За столами собирались компании толстосумов всех мастей, которые делавшие поистине впечатляющие ставки. Конечно, следовало накопить, как минимум, на первый взнос. Иначе ведь и за стол не пустят или выгонят из зала, заклеймив нищебродом. Разумеется, еще раз в «Золотую звезду» после такого вряд ли пустят.

И вот, свершилось! Билли и Минди накопили на несколько первых ставок. Заодно они приоделись, как полагается светским львам и львицам, у которых миллионы долларов лезут из всех щелей. Оставалось только прийти в казино, пустить пыль в глаза и испытать удачу...

Билли узнал, когда в «Золотой звезде» будут проводить турнир по игре в покер, и выбрал именно этот день для визита за билетом в лучшую жизнь. Он пришел вместе с Минди, которая правдоподобно строила из себя наивную дурочку, живущую на содержании у богатого джентльмена. Они ловко пустили пыль в глаза, и, естественно, их пропустили, едва ли не кланяясь, как и всем остальным завсегдатаям покерного клуба, организованного при казино.

Билли сел играть за первый попавшийся стол. Минди стояла рядом и «спала» в картах у других участников турнира настолько, насколько это позволяла чужая невнимательность. Она была предельно осторожной, чтобы никто не мог заподозрить ее в наличии в голове интеллекта – гораздо проще проводить разного рода аферы, когда все вокруг считают тебя глупее табуретки.

Первая ставка Билли ушла другому игроку вместе с остальным банком. Правда, дальше Минди разобралась, что к чему, и начала сигнализировать напарнику условными знаками, стоит ли идти ва-банк или лучше не лезть на рожон. Красавица прекрасно справлялась с обязанностями «шпиона», и успешно совала свой носик в чужие карты до самого финала турнира.

Наконец Билли и другой претендент на джекпот остались за столом один на один. На кону стояли биллионы долларов! Билли едва справлялся с дрожью в лапах, равно как и его оппонент. Теперь мастеру всевозможных афер приходилось рассчитывать только на себя и благосклонность леди Удачи – Минди больше не могла подсматривать в карты соперника, иначе это неминуемо бы вызвало подозрения.

Билли выиграл с парой тузов! Этого было более чем достаточно против пустой руки. Соперника увезли на скорой с сердечным приступом, а Билли стал самым настоящим биллионером! Теперь он, наконец, сможет отойти от дел и начнет вести честную жизнь... или нет, кто его знает, что на самом деле на уме у этого хорька!