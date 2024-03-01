Amatic
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Обзор провайдера Amatic

Год основания
Год основания: 1993
Страна
Страна: Австрия
Владелец
Владелец: Рейнхольд Бауэр
Игры
Игры: Слоты, Рулетка, Настольные игры
Сервер
Сервер: amatic.com
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О провайдере Amatic

Австрийская компания Amatic Industries основана в 1993 году. На протяжении нескольких десятков лет провайдер поставлял на оффлайн гемблинг-рынок оборудование, терминалы, видео-лотереи. С развитием интернета сместил фокус на быстро растущий рынок онлайн-гемблинга, и в 2014 году провайдер заключил договор о партнерстве с Softswiss о выходе на интернет-платформы. После удачной интеграции в сети появились первые слоты, карточные развлечения от Аматик.

Сегодня игровые автоматы и казуальные игры бренда представлены на площадках крупных казино. Слоты отличаются понятным интерфейсом, спокойным оформлением, им часто отдают предпочтение игроки, выбирающие традиционные азартные игры. В автоматы интегрированы интересные символы, часто складывающиеся в выигрышные комбинации. Здесь гемблер найдёт множество бонусных раундов, фриспинов и других подарков.

Лицензирование

Поставщик азартного программного обеспечения Amatic включен в число участников организации ведущих предприятий Австрии Leitbetriebe Austria. Имеет лицензию, позволяющую предоставлять услуги на местном рынке. Также обладает сертификатом, международного стандарта, благодаря которому в игровые продукты Аматик могут играть пользователи со всего мира. Лицензия выдана регулятором Мальты.

Все слоты подвергаются тестированию в популярных независимых лабораториях, что гарантирует игроку честные алгоритмы формирования комбинаций. Компания принимает участие в программе ответственной игры, предлагая лудоманам эффективные защитные механизмы борьбы с пристрастием. Также провайдер сотрудничает с ведущими IT-компаниями, учеными, экспертами в области гемблинга с целью внедрять результативные системы защиты игроков.

Программное обеспечение

За годы деятельности компания разработала и поставила на рынок сотни игровых автоматов, несколько видов рулеток, всевозможные лотереи. Развлечения Аматик разработаны на HTML5, поэтому слоты запускаются со всех современных устройств: таблеты, смартфоны, стационарные компьютеры и ноутбуки. Поддерживают работу с операционными системами Windows, MacOS, Android, iOS. ПО компании имеет ряд преимуществ:

  • хороший функционал;
  • быстрая интеграция на платформу любого казино;
  • адаптивность и кроссплатформенность;
  • гибкие настройки интерфейса;
  • доступные для понимания правила слотов;
  • применение серверов с многоструктурной системой защиты;
  • передовые графические решения;
  • фирменная игровая механика, продлевающая время сессии.

Игры Amatic включают много инновационных разработок, в том числе и уникальные механики, превращающие игру в увлекательное развлечение. Гемблеры могут:

  • регулярно получать фриспины;
  • выбирать уровень волатильность;
  • настраивать выигрышные линии.

За счет вариативности клиенты казино могут делать игру максимально интересной и выгодной.

Интересные слоты

В портфолио бренда представлено несколько сотен слотов. Поклонники Amatic рекомендуют акцентировать внимание на следующих продуктах:

Book of Fortune

  • Год выпуска – 2014
  • RTP – 97.63%
  • Волатильность – средняя

Приключенческий слот, который пользуется завидным спросом у любителей жанра. Запуская автомат, игрок оказывается в фэнтезийном мире, где предстоит стать храбрым рыцарем и спасти принцессу, забравшись в заколдованный замок. Слот предлагает бесплатные вращения, Scatter и Wild символы, высокий шанс на формирование призовых комбинаций. Яркая и атмосферная игра не оставит игрока равнодушным.

Book of Aztec

  • Год выпуска – 2015
  • RTP – 96.7%
  • Волатильность – средняя

Представитель книжной серии со стандартной механикой. Действие происходит на пяти барабанах в 10 рядов. После старта игры гемблеру следует отправиться на поиск сокровищ – приключения в стиле Индианы Джонса. Классический слот со средней волатильностью радует частыми выигрышами.

Deuces Wild

  • Год выпуска – 2018
  • RTP – 96.77%
  • Волатильность – средняя

Видео покер имеет приятное графическое оформление, понятные правила. Этот продукт про «приятный игровой процесс», но при желании в нем выигрывают даже те, кто не обладает навыками игры в покер. С Deuces Wild можно хорошо провести досуг.

Супер Коты

  • Год выпуска – 2019
  • RTP – 97.3%
  • Волатильность – высокая

Слот приглашает в удивительный мир диких кошек, где игроку предстоит стать укротителем. Здесь есть все, что нужно для эффективной гемблинг-игры: бонусы, фриспины и липкий Wild. К тому же, автомат щедро раздает фриспины.

Игры провайдера
All Ways Candy
All Ways Candy
Hot Football
Hot Football
Lucky Joker 20 Extra Gifts
Lucky Joker 20 Extra Gifts
Kitty Bet
Kitty Bet
Cash and Crab
Cash and Crab
Book of Pharao
Book of Pharao
Lovely Lady
Lovely Lady
Book of Fortune
Book of Fortune
Book of Aztec
Book of Aztec
Double Diamonds 50
Double Diamonds 50
Diamond Cats
Diamond Cats
Wild Shark
Wild Shark
Blazing Coins 20
Blazing Coins 20
Multi Billyonaire
Multi Billyonaire
Lucky Joker 5 Extra Gifts
Lucky Joker 5 Extra Gifts
Sun Goddess 2
Sun Goddess 2
Double Joker 20
Double Joker 20
Grand Wild Dragon
Grand Wild Dragon
Blazing Coins 40
Blazing Coins 40
Golden Fish
Golden Fish
Hot Fruits Wheel
Hot Fruits Wheel
Blazing Coins 100
Blazing Coins 100
Mr. Magic
Mr. Magic
Dragon Pot
Dragon Pot
Book of Montezuma
Book of Montezuma
Hot Fruits 5
Hot Fruits 5
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Relic Riches
Relic Riches
Hot 7 Deluxe
Hot 7 Deluxe
Cash Diamonds
Cash Diamonds