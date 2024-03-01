О провайдере Amatic

Австрийская компания Amatic Industries основана в 1993 году. На протяжении нескольких десятков лет провайдер поставлял на оффлайн гемблинг-рынок оборудование, терминалы, видео-лотереи. С развитием интернета сместил фокус на быстро растущий рынок онлайн-гемблинга, и в 2014 году провайдер заключил договор о партнерстве с Softswiss о выходе на интернет-платформы. После удачной интеграции в сети появились первые слоты, карточные развлечения от Аматик.

Сегодня игровые автоматы и казуальные игры бренда представлены на площадках крупных казино. Слоты отличаются понятным интерфейсом, спокойным оформлением, им часто отдают предпочтение игроки, выбирающие традиционные азартные игры. В автоматы интегрированы интересные символы, часто складывающиеся в выигрышные комбинации. Здесь гемблер найдёт множество бонусных раундов, фриспинов и других подарков.

Лицензирование

Поставщик азартного программного обеспечения Amatic включен в число участников организации ведущих предприятий Австрии Leitbetriebe Austria. Имеет лицензию, позволяющую предоставлять услуги на местном рынке. Также обладает сертификатом, международного стандарта, благодаря которому в игровые продукты Аматик могут играть пользователи со всего мира. Лицензия выдана регулятором Мальты.

Все слоты подвергаются тестированию в популярных независимых лабораториях, что гарантирует игроку честные алгоритмы формирования комбинаций. Компания принимает участие в программе ответственной игры, предлагая лудоманам эффективные защитные механизмы борьбы с пристрастием. Также провайдер сотрудничает с ведущими IT-компаниями, учеными, экспертами в области гемблинга с целью внедрять результативные системы защиты игроков.

Программное обеспечение

За годы деятельности компания разработала и поставила на рынок сотни игровых автоматов, несколько видов рулеток, всевозможные лотереи. Развлечения Аматик разработаны на HTML5, поэтому слоты запускаются со всех современных устройств: таблеты, смартфоны, стационарные компьютеры и ноутбуки. Поддерживают работу с операционными системами Windows, MacOS, Android, iOS. ПО компании имеет ряд преимуществ:

хороший функционал;

быстрая интеграция на платформу любого казино;

адаптивность и кроссплатформенность;

гибкие настройки интерфейса;

доступные для понимания правила слотов;

применение серверов с многоструктурной системой защиты;

передовые графические решения;

фирменная игровая механика, продлевающая время сессии.

Игры Amatic включают много инновационных разработок, в том числе и уникальные механики, превращающие игру в увлекательное развлечение. Гемблеры могут:

регулярно получать фриспины;

выбирать уровень волатильность;

настраивать выигрышные линии.

За счет вариативности клиенты казино могут делать игру максимально интересной и выгодной.

Интересные слоты

В портфолио бренда представлено несколько сотен слотов. Поклонники Amatic рекомендуют акцентировать внимание на следующих продуктах:

Book of Fortune

Год выпуска – 2014

RTP – 97.63%

Волатильность – средняя

Приключенческий слот, который пользуется завидным спросом у любителей жанра. Запуская автомат, игрок оказывается в фэнтезийном мире, где предстоит стать храбрым рыцарем и спасти принцессу, забравшись в заколдованный замок. Слот предлагает бесплатные вращения, Scatter и Wild символы, высокий шанс на формирование призовых комбинаций. Яркая и атмосферная игра не оставит игрока равнодушным.

Book of Aztec

Год выпуска – 2015

RTP – 96.7%

Волатильность – средняя

Представитель книжной серии со стандартной механикой. Действие происходит на пяти барабанах в 10 рядов. После старта игры гемблеру следует отправиться на поиск сокровищ – приключения в стиле Индианы Джонса. Классический слот со средней волатильностью радует частыми выигрышами.

Deuces Wild

Год выпуска – 2018

RTP – 96.77%

Волатильность – средняя

Видео покер имеет приятное графическое оформление, понятные правила. Этот продукт про «приятный игровой процесс», но при желании в нем выигрывают даже те, кто не обладает навыками игры в покер. С Deuces Wild можно хорошо провести досуг.

Супер Коты

Год выпуска – 2019

RTP – 97.3%

Волатильность – высокая

Слот приглашает в удивительный мир диких кошек, где игроку предстоит стать укротителем. Здесь есть все, что нужно для эффективной гемблинг-игры: бонусы, фриспины и липкий Wild. К тому же, автомат щедро раздает фриспины.