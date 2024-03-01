Сюжет Pho Sho

Много лет Фо Шо трудился в качестве рикши – разъезжая по закоулкам родного города, он развозил людей за скромное вознаграждение, которого едва хватало, чтобы сводить концы с концами, да ремонтировать повозку. В один прекрасный вечер к нему сел богатый господин, который умер прямо во время поездки, и перед смертью пожелал оставить несчастному вознице большую сумму, надеясь хоть как-то скрасить унылую долю несчастного.

Фо Шо благодарил всех известных ему богов за то, что этот человек выбрал его повозку и успел перед смертью позвонить нотариусу, и потребовать выделить для рикши долю в наследстве. Конечно, остальные наследники были, мягко говоря, удивлены, когда на оглашении завещания появился улыбчивый незнакомец и урвал себе большой кусок общего пирога, но что поделать, если такова воля покойного!

Счастливчик завязал с пассажирскими перевозками, считая это направление бизнеса крайне тяжелым, затратным и малоприбыльным. Он решил попробовать себя в общепите и открыл забегаловку, в которой все желающие могли угоститься блюдами китайской кухни.

Правда, клиентов приходило гораздо меньше, чем ожидал хозяин! Оказалось, рикша из него был куда лучше, чем повар... в общем, дела у нового ресторанчика и его владельца шли не очень.

Пока Фо Шо готовил очередное сомнительное блюдо, на кухню выползла мышь. В конец обнаглев, серый обитатель норы в полу решил полакомиться обедом, не дожидаясь пока повар уйдет. Именно это и сгубило обладателя длинного хвоста!

Фо Шо схватил вилку и воткнул ее, да так сильно, что прижал мышонка! Разумеется, за самую длинную часть его тела. Второй рукой Фо Шо схватил огромный нож, собираясь приготовить из вредителя мясо для рагу, но тут мышонок стал просить пощады! Ох и зря же он надеялся разжалобить повара, который у которого никак не получалось выполнить план по выручке...

Обливаясь потом от страха, мышонок предложил разозленному китайцу древнюю книгу рецептов. Литература, которая была ключом к успеху в кулинарном бизнесе, досталась ему по наследству от бабушки, а той – от другой и так далее. Мышонок утверждал, что по ней готовил еду сам Конфуций, а уж он разбирался в жизни, как ни кто другой, и ерунду бы есть не стал!

Фо Шо опустил нож и вытащил вилку, которой прижал серый хвост. Пообещав четвертовать мышонка, если тот обманет, он отправил его домой за обещанной книгой. Вскоре хвостатый вредитель вернулся с бабушкиным наследством в зубах.

Главный и единственный повар ресторана открыл книгу, надеясь почерпнуть немного кулинарной мудрости, которая поможет ему привлечь клиентов в заведение, находящееся на грани краха. Он погрузился в мир формул и пропорций, жадно впитывая информацию.

Оказалось, Фо Шо все делал не так! Если бы авторы этой книги на завтрак съели бы что-нибудь в его забегаловке, то, наверняка, плевались бы до самого ужина!

Владелец ресторанчика выкинул старые рецепты и назначил мышонка своим главным помощником. Вместе они произвели революцию, приготовив десятки отличных блюд, которые были поданные клиентам уже на следующий день.

С каждым днем посетителей в заведении становилось все больше. Распробовав преобразившуюся стряпню, люди приглашали своих друзей, и наконец-то касса Фо Шо стала ломиться от хрустящих банкнот! Возможно, вам тоже повезет разбогатеть, если вы загляните в этот ресторанчик!