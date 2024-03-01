Rich Raptors
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Обзор Rich Raptors

Количество линий
Количество линий: 4096
RTP
RTP: 96%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Rich Raptors

Как же нелегка жизнь в первобытных джунглях! Динозавры постоянно ругались за пастбища травы и за туши более мелких собратьев, которых угораздило попасть на рога. Впрочем, конфликты из-за мяса случались только у хищников, однако последних было немало. А что касается птеродактилей – воздушные бои случались регулярно! Летающие динозавры дрались не только между собой, но и с птицами, которые постоянно норовили усадить свой пернатый зад в чье-нибудь освободившееся гнездо. Разумеется, обнаглевшие захватчики вылетали к чертовой матушке с громким криком или и вовсе становились завтраком хозяина, потому как птеродактили не брезговали даже мелкими пакостниками.

Аллигаторы проводили всю жизнь по шею в воде. И это им еще повезло, что не было человека, который обожает делать из их шкур обувь, ремни и сумочки! Вместо людей по пещерам скакали обезьяны, презиравшие одежду и аксессуары – они бы с удовольствием обменяли туфли из крокодиловой кожи на связку бананов размером побольше. Конечно, приматы тоже воевали между собой и со всем миром, когда могли. Например, если их восемнадцать и у каждого есть острое копье, а раненый мамонт упал в яму и истекает кровью! Разумеется, при других обстоятельствах он надел бы любого из них на бивни, однако жизнь – сложная штука и иногда оборачивается очень скверно...

Всякие там гиены, волки, шакалы и прочие предки этих замечательных животных тоже жили в первобытных джунглях. Питались они чем ни попадя, начиная от приматов одиночек, отбившихся от стаи, и заканчивая тем, что осталось от мамонта, которого освежевала команда человекоподобных обезьян, готовившихся стать людьми лет через пятьсот, если график эволюции не изменится.

В джунглях творился феерический бардак. Такое положение дел не устраивало очень многих! Травоядные динозавры, будучи одними из самых умных существ, первыми заговорили о переменах, которые были просто необходимы.

Хищники впервые определились с травоядными и начали строить огромный город, привлекая на работы и остальных обитателей джунглей в добровольно-принудительном порядке. Даже птиц заставили собирать всякую мелочь, которая шла на утеплитель для домов.

Обитатели джунглей поработали на славу! Не прошло и года, как кругом выросли дома, отели, магазины и парки развлечений. Посреди города строители возвели статую свободы: динозавр, сжимавший горящий факел, символизировал главную ценность первобытного общества – свободу и приверженность демократическим ценностям! Впрочем, относительно последнего приматы возражали, потому что уже тогда среди них начали зарождаться основы рабовладельческого общественного строя.

Оставалось только выбрать, кто будет находиться у власти в первом городе на планете... и что тут началось! Грызня разразилась пуще прежнего, ведь теперь речь шла о должностях, о полномочиях, а не о какой-то там сочной траве и свежем мясе. Между тем, пока цари природы выясняли, кто будет сидеть на троне, человекоподобные обезьяны проникли в город и закрыли ворота изнутри, оставив всех с носом.

Сколько остальные не стучали в ворота, захватчики даже и не думали открывать! Вот так начался первый этап очеловечивания, а менее предприимчивые динозавры и звери оказались за бортом. Не повторяйте их ошибок и не бойтесь рисковать – удача любит самых смелых!

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