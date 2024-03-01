Сюжет Vault Cracker Megaways

Детектив Спуннель сидел за столом в своем кабинете, изучая отчеты с мест преступлений банды взломщиков сейфов, которые называли себя «Ключи от всего». Ну типа они могут открыть любую дверь, вскрыв замок. И отчасти прозвище с претензиями имело право на существование – троица взломщиков стала настоящим кошмаром для полиции! «Ключи от всего» обворовывали особняки, ювелирные магазины, банки, офисы и вообще все, что только можно. К сожалению для полиции, они работали очень чисто, не оставляя ни следов, ни каких-либо намеков на то, где их искать.

Когда кому-то из копов поручали распутать очередное преступление, совершенное «Ключами», это означало только одно – судьба уготовила ему роль козла отпущения, на которого решили повесить «глухаря», то есть дело, которое невозможно раскрыть. И вот опять чертова троица обнесла банк, обчистив хранилище подчистую. Разумеется, подонки оставили на месте преступления свою визитку с вымышленным адресом – они всегда так делали! Конечно, полиция все проверила, но увы, оказалось глухо. Дом, находившийся по адресу, указанному на визитке, принадлежал старушке, которая уже много лет как пребывала в деменции. Родственники, ухаживавшие за бабушкой, были очень удивлены, когда стражи порядка обвинили ее в преступлениях «Ключей от всего». В общем, копы ткнули пальцем в небо и попали мимо.

В банде орудовало трое взломщиков. Главаря «Ключей» звали Вилли. Он легко справлялся с любыми замками, особенно хорошо ему удавалось расправляться с сейфами. В полиции был предполагаемый фоторобот преступника, однако толку от составленного прототипа было с гулькин клюв.

Второго взломщика звали Гарри. Ну он как-то написал, что просит прощения за долгую возню с замком – на пять секунд больше обычного! Дескать, это неуважение к такому лакомому кусочку, как банк «Джонсон и сын». Гарри написал извинения помадой. А прямо под его строками красовалась подпись некоей Джины, которая подтверждала, что ее напарник впредь будет работать быстрее, и якобы она обязательно за этим проследит. Очевидно, помада принадлежала не Гарри, а девушке, хотя в наше непростое время, конечно, всякое бывает.

Детектив Спуннель просмотрел данные и вздохнул с досады. Что ни говори, а полиция почти ничего не знала о взломщиках сейфов, которых пыталась найти. Осмотр последнего места преступления тоже ничего не дал. Никаких следов! Копы надеялись, что хоть отпечатки пальцев – им удалось найти парочку на стеллаже с деньгами, помогут выйти на след преступников, но, увы, они принадлежали сотрудникам банка.

Тем не менее, стражи порядка готовы рыть землю носом, лишь бы найти расхитителей сейфов, что б им всем троим провалиться в ад! Начальник полиции объявил награду за любую информацию, которая поможет выйти на след злодеев. Правда, охотников за легкими деньгами пока не нашлось... в последнее время копы начали подумывать об увеличении награды.

Но мы – вовсе не полиция и знаем о взломщиках сейфов более чем достаточно! Хотите познакомиться с этой компанией? Тогда мы можем устроить для вас встречу! Только не вздумайте потом что-нибудь ляпнуть полиции, иначе «Ключи от всего» доберутся и до вашего сейфа...