Wild Chicago
Видеообзор
DEMO

Обзор Wild Chicago

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 97.1%
Max Win
Max Win: X4684
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Wild Chicago

Пока Лев безраздельно правил славным городом Чикаго, крупные бандиты подумывали о смене власти. Аллигатор, Питон и Хряк играли в покер, смаковали хороший виски, курили сигары и усиленно раздумывали над тем, как прийти к лучшей жизни. Надо был сделать все очень быстро и наверняка, потому что Лев не простит ни малейшего покушения на собственный трон.

Хитрый Питон подкинул остальным интересную идею: самый простой способ избавиться от надоедливого царька – подкараулить его у водопоя! В жаркий летний день на берегу реки все звери становятся друзьями и пьют столько, сколько захотят, не опасаясь за собственную шкуру. По-крайней мере, до тех пор, пока голод не возьмет верх над жаждой...

Итак, оставалось только выбрать исполнителя. Хряк представил, как клыки разъяренного Льва вонзаются в его жирный бок, и сразу пошел на попятную. Питон прикинул размеры царя зверей: слишком большой, громкий, грозный и очень опасный – проглотить его будет непросто! Если вообще возможно, потому что Лев вряд ли сдастся без боя.

Оставалось только одно – доверить устранение надоевшего хозяина Аллигатору. В целом, план был до безобразия прост: Питон отвлекает Льва слева, Хряк – справа, а зубастый подельник выныривает из воды, разевает челюсти и хватает жертву за горло! После этого царю зверей останется жить секунд пятнадцать.

Аллигатор не собирался рисковать своей шкурой на общественных началах! Он предложил подельникам скинуться и как следует набить его сейф хрустящими банкнотами. Надо сказать, сумму зубастый попросил настолько фантастическую, что на ночь глядя ее лучше вообще не упоминать. По-крайней мере, Питон аж позеленел, а Хряк мгновенно скинул пару лишних килограммов.

В назначенный день Аллигатор получил всю сумму целиком – на других условиях он работать попросту отказался! Конечно, приятели мысленно обозвали его идиотом, заготовкой для сумочек, туфель и прочих аксессуаров, однако делать нечего – пришлось вложиться по-полной.

Прошла неделя. В полдень уставший Лев отправился к водопою, забыв о своем прайде самок, о еде, о царственном троне в мире зверей – ему хотелось пить просто до умопомрачения! Стоило ему сделать пару глотков, как вдруг рядом появился Хряк и начал расхваливать роскошную гриву короля джунглей. Тот даже удивился, подумав, не рехнулся ли «пятачок» от жары, и продолжил пить, игнорируя грубую лесть. Тут подоспел питон со всякими разными вопросами – казалось бы до смены власти в мире зверей осталось совсем чуть-чуть!

Лев отвлекся от воды, чтобы послать «ползучего» куда подальше. Впрочем, грязные ругательства заговорщиков совершенно не волновали – они уже были готовы увидеть голову царя зверей в зубастой пасти своего подельника!

Морда Аллигатора показалась у поверхности и через пару секунд он вылез на берег, несмотря на вытянувшиеся от удивления морды – этого же не было в плане! «Зубастый» достал пистолет-пулемет и спустил курок, буквально изрешетив пулями и Хряка, и Питона! Они до конца не понимали, что происходит, и умерли с воплями удивления на устах.

Лев спокойно попил и кивком приветствовал Аллигатора, которому заплатил за свою жизнь в два раза больше. Стрелок нырнул в воду и исчез, а Хряк и Питон остались гнить на берегу. Аллигатор разбогател, что тут скажешь! Надеемся, у вас тоже получится!

Провайдер
Bgaming
Bgaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker