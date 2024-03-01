Сюжет Wild Chicago

Пока Лев безраздельно правил славным городом Чикаго, крупные бандиты подумывали о смене власти. Аллигатор, Питон и Хряк играли в покер, смаковали хороший виски, курили сигары и усиленно раздумывали над тем, как прийти к лучшей жизни. Надо был сделать все очень быстро и наверняка, потому что Лев не простит ни малейшего покушения на собственный трон.

Хитрый Питон подкинул остальным интересную идею: самый простой способ избавиться от надоедливого царька – подкараулить его у водопоя! В жаркий летний день на берегу реки все звери становятся друзьями и пьют столько, сколько захотят, не опасаясь за собственную шкуру. По-крайней мере, до тех пор, пока голод не возьмет верх над жаждой...

Итак, оставалось только выбрать исполнителя. Хряк представил, как клыки разъяренного Льва вонзаются в его жирный бок, и сразу пошел на попятную. Питон прикинул размеры царя зверей: слишком большой, громкий, грозный и очень опасный – проглотить его будет непросто! Если вообще возможно, потому что Лев вряд ли сдастся без боя.

Оставалось только одно – доверить устранение надоевшего хозяина Аллигатору. В целом, план был до безобразия прост: Питон отвлекает Льва слева, Хряк – справа, а зубастый подельник выныривает из воды, разевает челюсти и хватает жертву за горло! После этого царю зверей останется жить секунд пятнадцать.

Аллигатор не собирался рисковать своей шкурой на общественных началах! Он предложил подельникам скинуться и как следует набить его сейф хрустящими банкнотами. Надо сказать, сумму зубастый попросил настолько фантастическую, что на ночь глядя ее лучше вообще не упоминать. По-крайней мере, Питон аж позеленел, а Хряк мгновенно скинул пару лишних килограммов.

В назначенный день Аллигатор получил всю сумму целиком – на других условиях он работать попросту отказался! Конечно, приятели мысленно обозвали его идиотом, заготовкой для сумочек, туфель и прочих аксессуаров, однако делать нечего – пришлось вложиться по-полной.

Прошла неделя. В полдень уставший Лев отправился к водопою, забыв о своем прайде самок, о еде, о царственном троне в мире зверей – ему хотелось пить просто до умопомрачения! Стоило ему сделать пару глотков, как вдруг рядом появился Хряк и начал расхваливать роскошную гриву короля джунглей. Тот даже удивился, подумав, не рехнулся ли «пятачок» от жары, и продолжил пить, игнорируя грубую лесть. Тут подоспел питон со всякими разными вопросами – казалось бы до смены власти в мире зверей осталось совсем чуть-чуть!

Лев отвлекся от воды, чтобы послать «ползучего» куда подальше. Впрочем, грязные ругательства заговорщиков совершенно не волновали – они уже были готовы увидеть голову царя зверей в зубастой пасти своего подельника!

Морда Аллигатора показалась у поверхности и через пару секунд он вылез на берег, несмотря на вытянувшиеся от удивления морды – этого же не было в плане! «Зубастый» достал пистолет-пулемет и спустил курок, буквально изрешетив пулями и Хряка, и Питона! Они до конца не понимали, что происходит, и умерли с воплями удивления на устах.

Лев спокойно попил и кивком приветствовал Аллигатора, которому заплатил за свою жизнь в два раза больше. Стрелок нырнул в воду и исчез, а Хряк и Питон остались гнить на берегу. Аллигатор разбогател, что тут скажешь! Надеемся, у вас тоже получится!