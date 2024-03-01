Сюжет Win-o-Rama XL Extended

Наконец-то Робин получил наследство! Дядюшка, о котором все говорили, будто бы он не в себе, оставил ему кое-что после смерти. Племянник получил целый склад всякой всячины! Дело в том, что дядя Робина был изобретателем, который когда-то работал в секретной правительственной лаборатории. Среди родственников ученого ходили слухи, мол, тот вынес с работы немало опытных образцов. Правда, никто ни разу не видел ни одного хитроумного устройства, благополучно украденного из-под носа у Дяди Сэма. И вот Робин получил ключи от дома и той двери в подвале, о которой семья постоянно судачила при любом удобном случае...

Чего здесь только не было! На стеллажах лежали различные устройства, к которым прилагалась инструкция. Первое, что попалось Робину под руку, было полотенце, которое трансформировалось в носовой платок, впитывающий жидкость. Очевидно, изобретение не стало массовым продуктом, потому что мало кто захочет вытираться после душа собственными соплями, пусть и впитавшимися насухо.

Потом Робин нашел перчатки, у которых количество пальцев регулировалось в автоматическом режиме. Ну, мало ли, владелец лишиться одного-двух или у него вырастет новый! И перчатки тотчас подстроятся под изменившиеся руки.

В дальнем углу подвала Робин увидел ТВ с антенной, которая совсем не походила на телевизионную. В инструкции к странному устройству было сказано, что «ящик» показывает фантазии зрителя, надевшего адаптер для мозгов. Тут до Робина дошло, что это и есть «антенна», которую следует надевать на голову! Когда наследник понял, как все работает, то вдоволь насмотрелся горячего кино женщинами, о которых всегда мечтал. Среди этих дам были самые разные актрисы, телеведущие и знаменитости...

Робин сразу отнес телевизор наверх, боясь, как бы не уронить такое сокровище. А то ведь так можно и лишиться возможности смотреть на первых красавиц, творящих прекрасное непотребство!

Потом наследник снова спустился обратно, чтобы разобраться с остальными вещицами. Ему на глаза попались носки, которые умели зашивать сами себя, генерируя нитку из неоткуда. В углу Робин заметил зеркало, заваленное всякой рухлядью. Стряхнув с него пыль, он увидел себя, правда, одетым в деловой костюм. Понажимав кнопки на торце зеркала, Робин переключал все возможные варианты одежды. Разумеется, вариант посмотреть на себя голышом тоже был предусмотрен специально для самых пытливых умов.

Перебирая самые разные изобретения, Робин наткнулся на очки «Четыре X». В инструкции к аксессуару было сказано, что они четырехкратно клонируют объекты, находящиеся в фокусе. Естественно, наследник непризнанного гения не мог отказать себе в удовольствии примерить это добро!

Надев очки, Робин увидел перекрестье, менявшее цвет при наведении на различные объекты. Он нажал кнопку на правом заушнике и сделал из одного стула четыре! Но суть изобретения была в том, что созданные оптические иллюзии можно было вытащить за пределы обзора – тогда они оставались в реальности даже после отключения очков.

Первым делом Робин «клонировал» свой бумажник. Потом попытался четырехкратно увеличить тот самый орган, который находится немного ниже пояса, но несколько просчитался – размер остался тем же, а вот количество действительно выросло! Пришлось поскорее отключить очки, чтобы потом не прослыть мутантом...

Кстати, вы тоже можете воспользоваться устройством «Четыре X»: посмотрите на игровой автомат и сделайте сразу четыре экрана! В таком случае ваши шансы на успех вырастут четырехкратно!