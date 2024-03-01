Сюжет Witch School

Многие девушки мечтают стать ведьмами, чтобы колдовать, подчинять себе силы природы и творить такие дела, о которых простые смертные могут только мечтать! И, если есть способности, то почему бы и нет? Достаточно сдать экзамены в Школу ведьм и усердно учиться!

В этом году снова объявили набор желающих погрузиться в мир магии. Среди прочих абитуриентов была и Соня, которая давно мечтала попасть в Школу ведьм. Она успешно сдала экзамены, и ее приняли на первый курс обучения.

В назначенный день новая воспитанница прибыла вместе с вещами. Девушки жили в общежитии школы до самого ее окончания. Ну или пока не выпускались досрочно, например, за нарушение правил – отчисленных с позором изгоняли на официальной церемонии на глазах у всех остальных!

Перед тем как будущих ведьм заселили в общежитие, им пришлось выслушать выступление седовласого волшебника Магнуса, являющийся основателем и бессменным директором школы. Говорят, он весьма падок на аппетитных старшекурсниц, но Соня была уверена в том, что это всего лишь слухи, которые распространяют недруги и завистники. После речи директора девушек проводили в комнаты. Соня познакомилась с соседками, которые оказались очень даже милыми. Кто бы мог подумать, что спустя годы эти солнышки будут устраивать шабаши, оргии и пить кровь в Вальпургиеву ночь! Ну, понимаете ли, издержки ведьмовской профессии, не думайте, они это не со зла...

Уроки начались на следующий день. Первым занятием была алхимия, которая показалась Сони весьма интересным предметом. Уже на первом занятии ученицы сварили зелье красоты, которое готовят из кучи самых разных трав и кожи болотной жабы. В конце занятия они намазали свои очаровательные лица и стали еще краше!

Потом они учились полетам на метле. Оказалось, совладать с уборочным инвентарем труднее, чем с необъезженным мустангом! Сколько раз девушки упали – и не сосчитать... к концу занятия Соня в прямом смысле отбила себе то место, на котором обычно сидела. Правда, ей все же удалось пролететь несколько шагов – преподаватель отметил ее достижение и похвалил, сделав запись в журнале.

Следующим занятием была магия стихий. Девушек, мечтающих стать ведьмами, обучали простейшим заклинаниям огня, холода и молнии. В конце им дали возможность опробовать магию в деле – после небольшого обмена снарядами Соне слегка подпалили волосы, а ее соперница отогревала замерзший нос не менее получаса.

В первый день уроков было очень мало. Согласно действующей программе Школы ведьм, первокурсников старались не нагружать, чтобы дать им возможность поскорее адаптироваться к новой жизни. Еще бы, ведь теперь воспитанницы вернутся домой никак не раньше, чем через четыре-пять лет. Да и будут они к тому времени уже совсем другими людьми... в любом случае, будем надеяться, что у Сони все сложится, как надо – она получит диплом, волшебную палочку, метлу и прочие атрибуты, без которых представить ведьме жизнь не мила.

Возможно, вы тоже интересуетесь магией или просто хотите разбогатеть? В таком случае добро пожаловать в Школу ведьму! Погрузитесь в волшебный мир колдовства – это будет незабываемо! А еще вы можете заработать кучу денег, если повезет.