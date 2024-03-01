Year-Round Riches Cluster Buster
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Обзор Year-Round Riches Cluster Buster

Количество линий
Количество линий: Cluster Pays
RTP
RTP: 95.74%
Max Win
Max Win: X20482
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Year-Round Riches Cluster Buster

Где-то далеко между небом и землей растет первозданное дерево. В нем сосредоточена вся сила мироздания, которая проявляется круглый год, правда, это происходит несколько по-разному. Конечно, боги, создавшие с помощью своей силы великое дерево, позаботились обо всем. Дары, которое дает творение их рук, делают жизнь людей более разнообразной, яркой, насыщенной и интересной.

Весной дерево дает земле тепло, очищая ее от снега. Наледь и грязь постепенно исчезают. Появляется зеленая трава, распускаются подснежники – одним словом, зима уходит. На ее место приходит жизнь, свет и тепло. Ну, это если верить поэтам, всяким Виталиям Бианки и прочим любителям природы, которые достигают нирваны при виде зеленого листика. На самом деле весна – это сырость, гололед, стаи бездомных собак, которые так и норовят тяпнуть за бок случайных прохожих. А еще это то замечательное время, когда в шапке невыносимо жарко, но только стоит снять ее на улице, как можно оформлять больничный.

Летом великое древо дает земле море яркого света. Распускаются цветы, поля покрывает ковер зеленой травы, вода в реках, морях и озерах становится такой теплой, что можно купаться! В садах зреют фрукты и ягоды. Целыми днями стоит отличная погода – да здравствуйте лето! Разумеется, его дарит нам первозданное древо, наполненное бесконечным потоком энергии. Лето – это тусовки, шашлыки, новые знакомства и приятные воспоминания, которые останутся на всю оставшуюся жизнь.

Осенью мир успокаивается после безумного драйва! Жара исчезает, леса приобретают особую неповторимую красоту. Художники прославляли ее в своих картинах, писатели и поэты – в великих произведениях, да и все остальные тоже кто как мог радовались ее наступлению. В садах и огородах дозревал припозднившийся урожай. Каждый день, когда нет дождя, можно насладиться спокойствием мира, который готовится уснуть под снежным покрывалом. Конечно, это в идеале! Обычно стоит хмурая пасмурная погода, кругом грязь, ощущается сырость и острое желание выпить где-нибудь в тепле.

Ближе к концу года великое дерево посылает в наш мир зиму. Все живое засыпает под пушистым снежным ковром. Растительность практически исчезает. Появляются кристально-чистые сосульки, которые могут упасть прямо на голову, мягкие сугробы, словно созданные для прыжков с разбегу, и мокрый снег – из него получаются отличные комки! Стоит кинуть один такой кому-нибудь в глаз, и море свежих впечатлений гарантировано.

Великое дерево одаривает мир круглый год. О богатствах, которое оно дает земле, можно говорить, что угодно, однако без них мир погрузился бы в темноту и утонул в безысходности. Впрочем, эти дары – еще далеко не все! Говорят, что можно получить гораздо больше, если прийти к великому дереву и прикоснуться к нему! Оно обязательно исполнит ваше желание, если оно не противоречит плану мироздания.

Кстати, великое древо находится гораздо ближе, чем кажется! Вы можете прикоснуться к нему прямо сейчас, и кто знает, возможно, оно будет одаривать вас самыми разными дарами круглый год. Одно можно сказать почти наверняка – вы станете богаче! А уж насколько – тут как повезет...

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