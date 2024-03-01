Сюжет 243 Christmas Fruits

Санта Клаус работал всего один день, вернее, ночь в году. Все остальное время он предавался безделью и пьянству, часто совершенно беспробудному – после таких загулов йети, живущий неподалеку, находил Санту дрыхнущим в сугробе и приносил домой. Эльфы везли босса в клинику, где того прокапывали и ставили на ноги. Так повторялось по несколько раз в году. И вот однажды врачи, откачав постоянного пациента, сообщили ему пренеприятную новость, мол, вам придется перестать одно из двух: или пить, или жить, потому как ваша печень не железная и уже готова сломаться навсегда, а заменить ее, поставив новую, мы не сможем, это же не какая-нибудь гайка!

Расстроенный Санта выписался из клиники и поехал домой. Ей-богу, после запрета на выпивку вся жизнь старика превратилась в унылую ерунду! Он ходил туда-сюда, не зная, чем себя занять, чтобы вернуть в жизнь ту самую изюминку, которую ему давал алкоголь.

Как-то раз узник трезвости отправился прогуляться и спустился в замерзшей реке. На берегу Санта увидел огромную ледышку, и прорубь неподалеку – может быть, это йети ловил рыбу? А кто его знает, да и какая вообще разница – нашего героя это волновало меньше всего на свете! Он посмотрел на ледышку и решил попробовать себя в качестве скульптора. Санта пошел домой, принес пару огромных ножей, пилу, молоток и долото – все это добро будущий зодчий притащил в ящике для инструментов.

Начинающий скульптор работал с предельной скрупулезностью, пытаясь сделать несколько ограненных кристаллов. В конце концов Санта приятно удивился красотой труда рук своих! Кажется, у него появилось новое хобби, которому, пожалуй, можно отдаться всецело и без остатка, как когда-то алкоголизму...

Санта заказал яблочный сироп зеленого цвета. Когда напиток приехал, он заморозил его, оставив на ночь на улице в огромной кастрюле. Утром из сиропа получилась великолепная зеленая ледышка! Радостный Санта достал ее и, вооружившись инструментами, начал делать елку. Когда скульптура была готова, эльфы радостно аплодировали ему, удивляясь, насколько оказывается талантлив их босс!

Санта-Клаус вошел во вкус. Он заказывал и другие соки разных цветов, из которых делал фрукты и ягоды. Скульптор и резчик в одном лице создавала настоящие шедевры: апельсины, лимоны, киви, сливу, вишню, виноград, арбузы – все это выглядело просто великолепно! Санта занимался любимым делом каждый день, пока оно ему немножечко не осточертело. Он решил сделать перерыв, тем более что коллекции фруктов и так получилась более чем внушительной – всего двести сорок три штуки!

Санта украсил дом снаружи. Эльфы помогали ему, развешивая фрукты там и тут. Надо сказать, получилось весьма неплохо! Часть фруктов девать было некуда, поэтому Санта решил раздарить их на Рождество всем, кому повезет! Он выбрал несколько писем, отправленных ему из разных концов планеты, и записал имена авторов – помимо подарков, им теперь полагаются еще и ледяные фрукты, которые можно съесть, как мороженое, или оставить в холодильнике и любоваться круглый год!

Вы писали письмо Санта-Клаусу? Возможно, оно оказалось среди тех, которые великий скульптор вынул из общей стопки! А если и нет, то пусть вам все равно повезет... например, прямо сейчас – сыграйте и увидите, что удача на вашей стороне!