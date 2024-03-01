Сюжет 4 Secrets of Aladdin

Глядя на Алладина, так и не скажешь, что у него могут быть свои особые скелеты в шкафу! А между тем это так! У героя, которого любят все, начиная от принцессы Жасмин и заканчивая последней сутулой собакой, разгуливающей по улицам Агробы, есть четыре секрета. Разумеется, мы вам о них расскажем! Потому что народ должен знать своих героев... какими бы они ни были.

Секрет номер один: алмаз в тюрбане Алладина не настоящий! Как-то раз в гости к султану приехали послы из далеких равнинных земель и привезли с десяток бочек отличного вина. Повелитель был настолько впечатлен великолепным вкусом напитка, что пил без остановки, естественно, принуждая послов составить ему компанию. Когда иноземцы уснули мертвецки пьяным сном, султан велел послать за Алладином. Зять тотчас явился, и попойка продолжалась до самого утра, пока оставалась хоть капля чудесного вина. Алладин проспал до вечера. Проснувшись, он не обнаружил алмаза в своем тюрбане! Камень искали с десяток слуг, однако их попытки оказались безуспешными. Пришлось сделать копию на скорую руку – уже не следующий день Алладин должен был присутствовать на официальном приеме, а явиться на такое мероприятие без тюрбана на голове было равносильно бесчестью. Или около того.

Секрет номер два: ковер-самолет несколько раз стирали и аккуратно зашили в двух местах. Однажды принцессе Жасмин подарили ручного львенка, который был очень игривым созданием! Зверь разорвал половину гардероба своих хозяев, исцарапал мебель и в конце концов добрался до ковра-самолета. Львенок разодрал одного из бессменных напарников Алладина и справил на него нужду самым бессовестным образом. Ковер-самолет пришлось долго стирать, чтобы следы звериного бесчинства наконец выветрились.

Секрет номер три: львенок любимой супруги настолько достал Алладина, что тот приказал джину превратить его в статую с драгоценными камнями вместо глаз. Нет, он очень любил животных! Просто зверюга разорвала почти всю его обувь, кроме одной пары, а Алладин как раз собирался на прием к султану. Только он одел последние башмаки, оставшиеся целыми, как услышал громкое «хлюп»! Львенок Жасмин «напрудил» почти до краев... в общем, Алладину просто осточертела эта рычащая «киса», которая к тому же изрядно подросла и начала огрызаться на хозяев, когда те возмущались ее поведением. Ну а джин потом подтвердил, что любимца принцессы прокляли недруги, и ни он сам, ни Алладин здесь не при чем, якобы он почувствовал неизвестную доселе магию и т. д., и т. п. В общем лапши на уши Жасмин они навешали по-царски, но это ничего – она поверила, ни капельки не усомнившись в словах двух хитрецов.

Секрет номер четыре: иногда Алладин вспоминает молодость, заклиная змей – именно этим он занимался до того, как стал уличным воришкой! Правда, однажды кобра ужалила его ниже пояса! Алладин тогда едва не умер от яда. Известное место, в которое впилась змея, распухло и стало в два раза больше. Надо сказать, Алладин был очень этому рад, однако все же решил завязать с опасной профессией. Кто его знает, что там в головах у этих ползучих гадов – жди от них сюрпризов... тем не менее, бывший заклинатель змей иногда достает дудочку, открывает корзинку с коброй и играет. А может он просто надеется, что кобра еще раз вцепится в то самое место, и тогда Жасмин будет любить его еще сильнее!