Сюжет Benny the Beer

Тед получил наследство от покойного дедушки, который был известен в округе как подозрительный нелюдимый тип. Репутацией старик обладал сомнительной, чего уж греха таить! Своему внуку он оставил в наследство запечатанный сундук, который душеприказчик любезно передал получателю. Тед расписался и пошел домой. Наследство оказалось довольно легким, однако он точно знал, что внутри должно быть что-то очень интересное!

Дома Тед открыл сундук – оказалось внутри была усатая кружка пива, которая едва не расплескалась! Она поздоровалась и попросила впредь носить ее более аккуратно. Услышав такие пожелания из уст стеклянной тары, наш герой едва не упал от удивления...

Кружка представилась – ее звали Бенни. Долгие годы она служила старику и теперь была готова стать верным другом его внука! Тед немного отхлебнул из Бенни, задумчиво скривив физиономию – пиво оказалось весьма недурственным! Вот так они и познакомились.

Каждый день Тед пил пиво, а Бенни никогда не заканчивался! Стоило немного глотнуть, как бездонная кружка опять наполнялась почти до краев. Однажды Тед пригласил друзей и показал им своего пивного друга. Уже на следующую ночь спящего Бенни попытался украсть неизвестный тип! Разъяренный хозяин, заметив фигуру, крадущуюся в темноте, схватил лопату и забил преступника насмерть... им оказался один из друзей, который приходил к в гости к Теду. Пришлось зарыть бедолагу в саду, пока не рассвело. Впрочем, крыс не жалко – пусть на каждую найдется справедливость с лопатой!

Больше друзья к Теду не ходили. Правда, он не особенно расстраивался, ведь Бенни всегда рядом. Каждый раз, когда хозяин покидал дом, всегда запирал кружку на замок. А то мало ли – исчезнет такое сокровище, и чего потом? Где еще такое взять...

Со временем Теду надоело ходить на работу. Ему куда больше нравилось попить из Бенни и посидеть у телевизора, обозревая новости и оценивая художественные фильмы, как подобает настоящему диванному кинокритику.

В одно серое хмурое утро будильник зазвенел, призывая Теда собираться на завод. Разумеется, тот послал его к черту, а потом попросту взорвал, подсунув бомбу! Тед работал на оружейном заводе и, конечно же, приворовывал. Не подумайте, будто он какой-нибудь террористы из секты «Болваны последнего дня»!

И вот наступило другое утро – светлее, ярче и прекраснее. Тед решил погулять по парку. Он взял с собой Бенни, чтобы выпить отличного пивка в приятной компании, наслаждаясь природой.

Сам того не заметив, любитель пенного напитка свернул на тропинку, ведущую в рощу. Тед шагал среди деревьев, слушая пенье птиц, пока не наткнулся на бревно, лежавшее у дороги. Оценив знак свыше, он уселся и достал Бенни из рюкзака.

Тед пил пиво и вел дружескую беседу со своей кружкой. Тут из кустов выбежал фотоаппарат, сделал снимок и исчез в кустах! Тед бежал за ним, пока не наткнулся на хозяина удивительной вещицы. Оказалось, что фотоаппарат точной такой же как Бенни, правда, в нем нет ни капли алкоголя, но зато никогда не заканчивается пленка! К тому же он отличный товарищ, который всегда готов сделать яркий кадр – хоть в журнал отправляй.

Тед подружился с владельцем фотоаппарата – это был отличный парень! А Бенни легко нашел общий язык с разумным устройством. Как видите, новый друг лучше старых двух, или трех, сколько их там было у Теда, включая гниющего в саду...