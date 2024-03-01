Сюжет Power of the Vikings

Клан Снежного волка был одним из самых уважаемых среди воинов. Ему принадлежал целый город, который постоянно разрастался, становясь все больше. В один не очень прекрасный для соседей день владения горного клана вплотную подошли к равнинам. Оставалось еще чуть-чуть, и викинги оказались бы на чужой земле. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать дальнейший исход: война, смерти, расходы и прочие малоприятные вещи, которых повелитель клана Снежного волка решительно не хотел.

Вот, если бы можно было просто смять этих несчастных «мышей», живущих на равнинах! Но, увы, хотя большинство из них даже секиру держать не умеет, их все равно слишком много – числом задавят, пропади они пропадом…

И тут один из советников подсказал, как решить проблему – нужно обрести больше силы! То есть, не просто нарожать еще тысячи мальчиков, подождать, пока те вырастут и сделать викингами – это все слишком долго! Нужно просить силы у богов, которые, возможно, помогут своему народу заполучить побольше земель с минимальными потерями.

Старейшины воззвали к Одину. Отец всех богов ответил им и показал, где находятся артефакты, которые могут сделать клан Снежного волка в десятки раз сильнее!

Старейшины видели бездонную бочку, в которой никогда не заканчивалось пиво. Наверняка оно было отменным – вряд ли в божественном артефакте плескался второсортный продукт вроде продающегося в кабаках на равнинах. Если бы Один попробовал его, то наверняка бы отравился…

Магический боевой топор наделял обладателя и его воинов бешенной силой, а их оружие всегда оставалось острым. Да и урона они наносили гораздо больше – десять пара-тройка викингов, овеянных божественным волшебством, могли заменить целый отряд!

Шлем, созданный богами, работал так же, как и топор, однако этот артефакт защищал воинов, делая горячие яростные головы неуязвимыми для стрел и оружия ближнего боя. Эх, если бы он даровал полную неуязвимость! Но, в конце концов, не нам учить богов, как делать артефакты и какими свойствами наделять – они и сами прекрасно разберутся.

Оставалось только собрать отряд воинов, которые добудут реликвии могущества для клана Снежного волка! Первым вызвался Вирдур – отважный боец, прошедший множество сражений. Однажды он зарубил своим топором ледяного дракона, который вдруг удумал занять одну из пещер, находившихся на территории клана.

Следующим вызвался Рольфрик – воин не менее отважный, управлявшийся с мечом как самый настоящий мастер. Он побывал в десятках сражений и ни разу не был ранен!

Глядя на них, вызвались и остальные викинги, которым хотелось новых приключений. По просьбе Вирдура и Рольфрика в отряд взяли воительницу Мури, потому как хороший оруженосец всегда пригодится, да и тяжко в дальних странствиях без женского общества!

Старейшины вместе с повелителем клана еще раз проверили отряд, чтобы убедиться в готовности воинов к грядущим приключениям. Вирдура, Рольфрика и Мури назначили военачальниками, и остальные присягнули им на временную верность, пока поход не закончится.

Конечно, отряд получился не маленький, но лишняя помощь викингам все равно не помешает. Если вы готовы к странствиям и сражениям, то отправляйтесь в путь прямо сейчас!