Big Max Multi Reel

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Каждый знает, что четырехлистный клевер приносит удачу – все же видели этот маленький цветок, правда? Ну, если уж и не в поле, то на картинках точно! Но мало кто знает о том, что глубоко под землей есть сказочная поляна, на которой растут целых четыре вида клевера: зеленый, фиолетовый, красный и голубой. Каждый из этих цветков обладает особыми свойствами!

Зеленый клевер приносит удачу. Это универсальный талисман на все случаи жизни, который можно хранить дома в книжке или взять с собой в казино, положив в карман. Правда, приносит «удачу» – это достаточно общая формулировка, и она дана не просто так! Сложно понять, когда активируется зеленый «четырехлистник» и в чем будет выражаться его сила. Тем не менее, это реально работающий талисман, который можно найти даже на поверхности.

А вот голубой «четырехлистник» растет только на той подземной поляне и нигде более! Волшебство, содержащееся в этом клевере, продлевает жизнь и помогает сохранить здоровье. То есть, если в Великой книге судьбы указано, что в четверг 21 декабря какого-то года ровно в 21:14 вы поскользнетесь и сломаете ногу, то голубой клевер поможет этого избежать. А еще в том фолианте может быть записано, что 22 января вам в баре встретится дама, которая наградит вас венерическим заболеванием, имеющим серьезные и долгосрочные последствия для вашего «дружка» – по милости голубого цветочка в тот самый вечер вы познаете все прелести острого приступа диареи и по вполне понятным причинам отложите визит в питейное заведение на потом. Ну, везение может выглядеть по-разному, однако удача в любом случае будет рядом, поверьте!

Красный клевер привлекает богатство. Волшебный цветок притягивает деньги, драгоценные камни, ювелирные изделия и прочие приятные вещицы, которые стоят кучу денег, например, акции какого-нибудь нефтяного гиганта. В вашей жизни могут появиться женщины, носящие дорогие украшения. А некоторые счастливчики получают наследство от дальних родственников. Конечно, последним приходится умереть, чтобы озолотить потомков, но это ничего, они смогут жить с этим. Тем более, родственник дальний, как говорится, поплакали на похоронах и будет!

Фиолетовый клевер приносит удачу в азартных играх: рулетке, автоматах, покере и других развлечениях, которые есть в любом уважающем себя казино. Более того, использование волшебного цветка является вполне законным – не думайте, что местная служба безопасности проверит вас особым сканером и, обнаружив «четырехлистник» в кармане, выгонит к чертовой матушке. Магический клевер действует до тех пор, пока находится при вас. Сила цветка иссякает, если он завянет.

Попасть на волшебную поляну, где растут самые разные виды клевера, можно через любую пещеру. Будьте внимательны! Если увидите лису, выглянувшую из-за камня или очередного поворота в подземном туннеле, то обязательно проследуйте за ней! Рыжая хитрюга приведет вас на ту самую поляну. Никто не знает, как это животное связано с клевером. Конечно, у британских ученых была своя теория, но за последние годы они заслужили себе репутацию откровенных балаболов, поэтому им никто не поверил. Кстати, в нашем аппарате есть все четыре вида клевера – сыграйте и убедитесь в том, что удача будет на вашей стороне!