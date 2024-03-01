Сюжет Boat Bonanza Colossal Catch

Фил не мог поймать ни черта! Кое-когда ему попадалась тухлая рыбешка, однако и она каким-то образом умудрялась съехать с крючка, если он орудовал удочкой, или выскользнуть из сетей. Это было печально! Во-первых, деньги у Фила заканчивались, а надо было ремонтировать старый баркас и платить начальнику порта за стоянку. Во-вторых, он почти лишился средств на жизнь. В прошлый раз ему удалось занять немного деньжат у закадычного приятеля, но теперь пришло время возвращать долг, да вот только на счете осталась всего двадцатка и в кошельке пять долларов...

Хороший улов превратился в вопрос выживания! Фил снова вышел в море, упрашивая всех богов, начиная от великого Кришны и заканчивая Посейдоном, чтобы ему послали как можно больше рыбы. Увы, высшие силы его просто послали, впрочем, как обычно...

Фил серьезно задумался над проблемой: конечно, дела у него никогда не шли слишком уж хорошо, но теперь начался беспросветный кошмар! Возможно, дело в снаряжении? Вряд ли! Фил пользовался довольно неплохой сетью, может быть, прохудившейся местами, но все еще годной для рыбной ловли. Удочка у него имелась отличная – специально купил для души, чтобы посидеть на берегу с пользой для дела, когда есть немного свободного времени!

Возможно, дело в приманке? Фил не мог позволить себе дорогое угощение для рыбы! В принципе, ему не жалко, но приманка уходила на корм в промышленных масштабах, и просто так обеспечивать дары моря провиантом было глупо!

Голос разума упорно подсказывал Филу, что, возможно, вложиться в угощение для рыбы будет не таким уж и глупым решением, только купить надо реально хорошее! Правда, денег на шик сейчас нет... но это не беда! Фил решил занять у приятеля, который ничего не знал о его проблемах.

На следующий день горе-рыбак разжился некоторой суммой и отправился в магазин. Там ему продавец посоветовал экспериментальных наночервей, на которых, если верить инструкции, приплывут тонны рыбы со всей округи! Вот только правда ли это? Филу ничего не оставалось, кроме как проверить.

На следующий день наш герой вышел в море. Перекрестившись, он спустил сети с приманкой и стал ждать манны небесной, надеясь, что вот-вот ему удастся поймать хотя бы пару тонн форели. Или рыбы попроще! Главное - вернуться домой не с пустыми руками...

Не прошло и четверти часа, как его баркас начал ходить по волнам туда-сюда! Рыбы приплыло так много! У Фила глаза на лоб полезли! Он едва успевал доставать улов на палубу. В конце концов, приплыли две акулы, которых Фил подстрелил из гарпуна, и еще резиновая уточка. Хотя вряд ли она почуяла наночервей, потому как игрушечные пищалки совершенно равнодушны даже к самой вкусной приманке.

Фил еле вернулся в порт. Ему постоянно казалось, будто старенький баркас вот-вот перевернется и пойдет ко дну! К счастью, этого не произошло.

Фил успешно продал свою добычу и рассчитался с долгами. Он вернул всем, у кого занимал! Начальник порта тоже получил свое и перестал косо смотреть на старого рыбака. Как же все хорошо складывается, если перестать заниматься ерундой и послушать голос разума! Похоже, теперь удача всегда будет на стороне Фила. Возможно, повезет и вам!