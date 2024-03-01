Сюжет Bull Dozer

В один не очень прекрасный день у Донны умерли родители. Обычно детям оставляют дом, крупные денежные суммы, бриллианты и другие ценности, которые могут быть полезны наследникам, но предки героини нашей маленькой истории отличились – они завещали ей ферму, несколько акров земли и сарай со скотиной. Получив наследство, Донна вернулась в родной дом, превратившийся в ветхую развалюху. А все равно в городе у нее не ладилось с работой, так какого черта дергать судьбу за бубенцы, словно козла за «вымя» – ей-богу, такое же бестолковое занятие, молока все равно не дождешься!

Вернувшись на ферму, Донна вложила последние деньги в ремонт родного дома. Обветшалую лачугу удалось превратить во вполне приличное жилище. Но на этом дело не кончилось – работы предстоял непочатый край...

В сарае для скота ютились овцы, коровы и курицы. Последние как-то умудрялись находить себе пропитание сами, правда, иногда им все же приходилось добавлять немного зерна. А то клюют одни камешки, песок, да травинки – еще, чего доброго, помрут от язвы желудка...

С коровами и овцами дела обстояли гораздо сложнее! Парнокопытная братия обожала зерно, да только разве на них напасешься – они съедали за месяц столько, сколько курицам не осилить и за год! Конечно, Донна сразу подумала о сене. Наняв пару местных, она начала заготовку корма для животных на зиму и не только. Рабочие накосили травы, высушили ее и потом с помощью разной техники, оставленной родителями Донны, скрутили в рулоны. И вот тут начались проблемы...

Оказалось, что таскать готовое сено нереально тяжело! Двое работников во главе с Донной пытались катать заготовленные рулоны вручную до сарая, но на это уходило очень много времени. Между тем жизнь на ферме продолжалась, скотина нуждалась в уходе и еде, а заниматься ей было попросту некому, потому как все были заняты.

Скрепя сердце, Донна залезла в кубышку и забрала оттуда последние деньги, чтобы нанять технику и рабочих, которые по-быстрому перевезут рулоны сена в сарай. В итоге корм для овец и коров получился едва ли не «золотым» из-за бешеных цен на аренду.

Донна приняла непростое решение – купить бульдозер! В ковш как раз влезал один рулон сена и перевезти его можно было за несколько минут. Это просто колоссальная экономия! Правда, на бульдозер пришлось брать кредит. Но, если все пойдет нормально (а по-другому и быть не может), то Донна сможет выплачивать взносы за купленную машину относительно безболезненно для собственного кошелька.

С бульдозером заготовка сена на целый год заняла не более двух недель. Хозяйке казалось, что в каждом ковше едет не только рулон, но и целая куча сэкономленных денег! Отчасти это действительно было правдой...

Вскоре ферма начала разрастаться. Скотины становилось все больше, поэтому Донне следовало подумать о покупке нового участка земли для строительства еще одного сарая. Кстати, владения приносили хозяйке весьма неплохой доход! Наследство родителей изменило всю ее жизнь к лучшему... мы надеемся, что с вами случится то же самое благодаря этому игровому автомату. И помните, бульдозер – это сила, которая двигает мир к прогрессу и помогает экономить деньги!