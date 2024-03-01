Сюжет Big Bad Wolf

Возле сказочного леса поселились три поросенка, которые целыми днями радовались жизни. Конечно, они слышали о волке, обитавшем где-то в густой чаще, да только кто будет его бояться – летом среди вековых елей и сосен полно самой разной «еды»! Зайцы, куропатки, рябчики и прочая живность вполне сгодится для волчьей трапезы. Опять же, рядом нет никакого намека на присутствие людей, которые так и норовят забить свинью на сало с холодцом в первый попавшийся праздник!

Поросята решили остаться здесь надолго, поэтому прагматичный Наф-Наф настойчиво предложил товарищам позаботиться о безопасности. И ежу было понятно, что волк выйдет из леса, когда еда закончится, возможно, зимой или осенью – кто его знает, как там обстоят дела с популяцией зайцев и куропаток...

Ниф-Ниф посмотрел на товарища как на сумасшедшего и предложил тому пойти, куда подальше, а сам продолжил тереться о ствол огромного дуба, ожидая дождя из сладких желудей. Нуф-Нуф, тоже отмахнулся от назойливого Наф-Нафа. Оно и понятно: сидеть под деревом, уткнувшись в смартфон, и смотреть на похождения горячих хрюшек на свинохаб.ком намного интереснее, чем пахать на стройке!

Наф-Наф вздохнул, махнув рукой на ленивых дурней, и отправился заниматься домом. К вопросу он подошел основательно, развернув полномасштабное строительство! Ближе к осени на площадке, заваленной камнем, цементом, песком и прочими материалами, «вырос» хороший надежный домик. Наф-Наф благополучно заселился, в отличие о своих товарищей, до которых только сейчас дошло, насколько неприятными могут быть последствия их легкомысленного поведения!

Ниф-Ниф лихорадочно строил избушку из глины и соломы, поглядывая в календарь то и дело. Он очень боялся: вдруг голодный волк выйдет из леса не сегодня-завтра, да как вцепится зубами в розовый поросячий бок!

Нуф-Нуф тоже работал изо всех сил, отвлекаясь на смартфон лишь изредка, чтобы перевести дух. Постройка жилища из веток и прутьев показалась ему на редкость удачной идеей...

Итак, три поросенка обзавелись собственными домиками. Все было хорошо, пока волк не вышел из лесу, собираясь полакомиться свининкой. Подойдя к домику Ниф-Нифа, голодный хищник рассмеялся и как следует подул, набрав в легкие столько воздуха, сколько смог! Тем временем Ниф-Ниф проснулся и, увидев над головой ночное небо, понял, насколько плохо обстоят дела. Он пулей побежал к товарищу, жившему совсем рядом!

Волк понесся за ним и почти настиг – хорошо, Нуф-Нуф проснулся, услышав отчаянный стук, смешавшийся с благим матом! Конечно, он пустил Ниф-Нифа, захлопнув дверь перед самым серым носом! Правда, волк легко разобрался и с этим домиком: набрал в грудь воздуха и подул – ветки тут же начали разлетаться в разные стороны...

Оба поросенка молнией побежали к Наф-Нафу. Разумеется, тот пустил товарищей в своей дом, который был самой настоящей крепостью. Волк попробовал дуть на кирпичную кладку, но ничего не вышло – жилище Наф-Нафа молчаливо смеялось над тщетными попытками добраться до трех порций свинины.

Вдруг взошла луна, и серый хозяин леса почувствовал прибывающую силу! Разъяренный волк мощным ударом пробил стену дома Наф-Нафа! Пока он раскидывал кирпичную кладку, поросята вылезли в окно и пустились, куда глаза глядят.

К счастью, волк полез за ними, зацепился хвостом за подоконник и упал, хорошенько ударившись головой о землю. Сознание тут же его покинуло, а когда вернулось – уже наступило утро, и лунная магия исчезла. Злому и голодному волку пришлось убраться обратно в лес. А поросята вернулись следующим летом и построили новые дома, которые выдержат любой натиск. Помогите волку сдуть три поросячьих жилища, и он щедро вас отблагодарит!