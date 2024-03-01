Burning Slots 100

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Придворный маг по имени Флукус никак не мог понять, почему женщины упорно обделяют его своим внимание! Он смотрел на себя в зеркало: слегка крючковатый нос, целых три седых волоса, торчащих из-под колпака, лицо почти без морщин, по-крайней мере, без глубоких – разве не красавец?! И, тем не менее, факт – женщины Флукусу не дав… не уделяли внимание в той степени, в которой он его заслуживал по своему собственному мнению.

Проклятье, ему даже богатство не помогало! Частенько по вечерам маг забегал в дом терпимости, прихватив с собой мешок с деньгами, за которые можно было купить немного благосклонности какой-нибудь дамы. Разумеется, Флукус предпочитал держать такие визиты втайне, потому как не следует придворному магу посещать подобные заведения.

Однажды вернувшись из дома терпимости наш герой снова начал искать корень своих проблем в отношениях с женщинами. Наконец, он пришел к единственному верному выводу: существует только одна причина, по которой дамы постоянно отвергают его ухаживания – просто не везет и все тут!

Флукус решил привлечь удачу на свою сторону. Ученый муж, вроде него, прекрасно знал, что для этого недостаточно повесить над входной дверью подкову или носить в кармане четырехлистный клевер – без алхимии в такой сложной задаче никак не обойтись!

Он решил создать особый талисман, привлекающий удачу в любви. За основу маг взял «четырехлистник», однако планировал добавить к нему и другие компоненты, включая золотые монеты и вышеупомянутую подкову.

Флукус не стал откладывать важное дело на завтра! Он поставил котелок на огонь, добавил воду, алхимический порошок, ингредиенты и начал варить, осторожно помешивая. Когда эликсир был готов, Флукус выпил капельку и отправился проверять его действие. Увы, поздно ночью на улицах не было ни одной приличной дамы, поэтому пришлось отложить испытания до утра.

Когда за окном рассвела, Флукус поспешил на поиски женщин. Надо сказать, что ему повезло найти мешок денег, заглянуть к кузнецу, когда у того были скидки, получить подарок от портного и, кроме того, с ним произошли другие приятные мелочи. Правда, дамы по-прежнему оставались совершенно равнодушны к Флукусу и просто игнорировали любые притязания на право обладать их прелестями.

Алхимик и маг в одном лице понял, что для полноты эликсира чего-то не хватает… и радостно стукнул себя по лбу! Конечно, требовался символ любви – сердце, которое переполняют чувства!

Маг решил воплотить последний компонент с помощью студня. Естественно, он не собирался убивать ради этого бедных животных! Будучи немного алхимиком, Флукус прекрасно знал, как приготовить великолепный студень из фруктов и ягод.

Заказав у кузнеца специальную форму в виде сердца, маг приступил к работе, надеясь изменить свою личную жизнь к лучшему. Смешав эликсир и магический студень, он создал гору «четырехлестников», у которых каждый листок выглядел как сердце.

Флукус съел один талисман и отправился на улицу. Женщины, завидев мага, начинали приставать к нему сами, кокетничая и всеми силами показывая, что совсем не прочь преподнести на свою «изюминку» на блюдечке с голубой каемочкой! Вот так вот благодаря научному подходу Флукус стал любимцем женщин, а иначе не было бы у него никакого утешения, кроме домов терпимости…