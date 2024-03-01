Burning Slots Cash Mesh

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Однажды Тони преспокойно спал в своей постельке и видел третий сон, в котором его любимая модель вытворяла такое! Впрочем, ничего плохого она не делала, только хорошее. К тому же сам Тони был от этого просто в восторге... и тут сон прервался! Обнаженную красавицу заволокло туманом и вместо нее появился рыжебородый карлик в зеленой шляпе. Тони удивленно замахал руками, мол, какого черта, убирайся, и вообще я не из этих! Но нежданный и незваный гость даже не собирался уходить. Карлик орал на хозяина сна за то, что тот может лишь мечтать и грезить лучшими красавицами! А Тони лишь развел руками, дескать, а чего мне делать – обычному парню, который слишком беден для свиданий со звездами горячих фильмов! Лепрекон снова начал орать на него, как разъяренный начальник на подчиненного, и приказал сварить золотое варенье...

Утром Тони проснулся совершенно разбитым и расстроенным – мало того, что рыжебородая мелюзга не дал досмотреть сон, так еще и испортил все настроение! Потом шутки ради он полез в интернет посмотреть рецепт золотого варенья. Найти его не составило труда – оказалось, это лакомство варят из апельсинов, арбузов, сливы, лайма, винограда, черноплодной рябины и... боги, золотого колокольчика! Всего требовалось семь компонентов.

С самым дорогим ингредиентом проблем не было: по наследству от покойных родителей Тони досталось много всякой-разной всячины, среди которой была шкатулка, наполненная ювелирными побрякушками. В ней-то и лежал он самый. Весьма добротно сделанный колокольчик был более чем пригоден для варенья.

Тони сходил в магазин за фруктами и ягодами. Вернувшись, он сразу же засел на кухне. Включив плиту, Тони поставил котелок (варить его следовало именно в этой посудине), добавил воды и побросал остальные ингредиенты. Глядя на закипающую массу, наш герой с нетерпеньем ожидал, что получится – стоит ли благодарить бешеного карлика или при следующей встрече лучше дать ему в морду!

В итоге получилось обычное варенье, хоть и с золотым колокольчиком. Тони попробовал дело рук своих и сделал очевидный вывод – в целом, неплохо, но как содержимое котелка может приблизить его к моделям, о которых мечтают все? С этой же мыслью он заснул, ожидая увидеть рыжебородого карлика. Разумеется, тот снов явился ему во сне и отругал автора рецепта, который забыл указать еще два ингредиента: серебряную подкову и четырехлистный клевер. Тони удивленно спросил, а можно ли будет есть потом это варево, на что карлик ответил, мол, конечно, за милую душу!

Отыскать клевер на лужайке у соседа оказалось гораздо проще, чем найти серебряную подкову. Тони пришлось как следует побегать по магазинам, прежде чем он сумел раздобыть последний ингредиент для варенья. На этот раз стоило только содержимому котелка закипеть, как произошел небольшой взрыв, оглушивший хозяина дома. Тони, лишившись слуха, смотрел, как из опрокинувшегося котелка сыплются золотые монеты, на которых выгравировано изображение четырехлистника. Буквально за несколько секунд ему удалось разбогатеть! Что тут скажешь, вот бы к каждому во сне пришел рыжий карлик и рассказал, как сварить себе целое состояние!