Сюжет Cash Diamonds

Однажды ювелир по имени Милс нашел весьма нестандартное применение рубину – он сделал из драгоценного камня цифру «7». Казалось бы, на кой черт заниматься арифметикой, да еще и за такие бешенные деньги – «сырье» для странной поделки стоило весьма недешево! Но на самом деле все просто: один нефтяной магнат собирался отмечать свое семидесяти семилетие, и на торте, который появится на столе, обязательно должны был присутствовать две одинаковые цифры. Разумеется, изготовленные из драгоценных камней. Правда, одну какая-то «крыса» умудрилась стащить самым бессовестным образом – того человека обязательно найдут и сурово накажут! И хорошо, если это будут полицейские, а не нанятые специалисты по восстановлению справедливости, которые ловко орудуют паяльником и другими инфернальными инструментами...

Милс получил заказ на рубиновую семерку – полную копию первой, которую тот самый нехороший человек не успел «стянуть». Оригинальная работа заинтересовала многих ценителей необычных ювелирных изделий, особенно тех, у которых карманы ломились от денег, впрочем, как и сейфы, и банковские счета.

Потом у Милса заказали платиновую подкову и золотой колокольчик. Как сказал тогда клиент – это, мол, на счастье! Милс еще удивлялся, ведь если ты можешь позволить себе такие «безделушки», стоимость которых сравнима с годовым бюджетом какой-нибудь «банановой» республики, то беспокоиться тебе не о чем! По-крайней мере, уж точно не о счастье, потому как с этим явно все окей.

Вскоре сильные мира сего стали заказывать у Милса вишенки для праздничных тортов. Некоторых из них очень забавляло, когда кто-то из гостей, не посвященный во все тонкости, пытался эту самую вишенку съесть – сломанные зубы в таких случаях были совершенно обычным делом. Правда, со временем об подлом фокусе прознали абсолютно все без исключения, поэтому богатеи, к их глубокому сожалению, больше не могли потешаться над гостями, выплевывающими остатки зубов.

Потом те же самые люди, которые «развлекались» с вишенками, стали заказывать фрукты. А может быть и другие, кто их знает! Милс изготавливал арбузы, лимоны, апельсины и другие «фруктовые» поделки из драгоценных камней. Выглядела его работа – ну просто великолепно! Клиентов у Милса становилось все больше день ото дня...

Поначалу искусный ювелир брал оплату деньгами. То есть, он получал вознаграждение на банковский счет, как полагается. Но, когда его работы стали невероятно популярны среди толстосумов, Милс стал требовать оплату алмазами. Разумеется, речь шла о кэше, то есть, довольный клиент, осмотрев работы, передавал ему вознаграждение лично в руки.

Со временем у Милса скопилось весьма приличное количество алмазов разной величины. Каждый такой камень стоил целую кучу денег! Естественно, налоговая инспекция ни сном, ни духом о полученном вознаграждении – хитрый ювелир не заплатил ни цента в федеральный бюджет!

Кстати, некоторые предприимчивые типы пытались добраться до алмазов Милса. Возможно, вы тоже хотите прибрать себе пару-тройку таких камушков? Ну... тогда или полезайте в сейф Милса и рискуйте загреметь в тюрягу на долгие годы, или сыграйте в наш слот. Посмотрите, какие тут алмазы, а?! Поверьте, ничуть не хуже, чем у Милса, да и риск минимальный – испытайте удачу и пусть вам повезет!