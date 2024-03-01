Сюжет Cash Joker

Саймон честно трудился в должности мусорщика целых пятнадцать лет, подобно своим предкам, которые тоже делали мир чище по мере сил и возможностей. По вечерам он пил дешевый виски, разумеется, разбавленный до неприличия, и смотрел по телевизору всякую ерунду. А еще Саймон всегда голосовал за республиканцев – отличные ребята, которые против всей этой манерной сволочи! Потом он забывался, и утром снова шел убирать мусор, который никогда не заканчивался. Проклятье, а ведь если бы республиканцы победили на выборах, то наверняка все было бы по-другому – по-крайней мере Саймон твердо в это верил!

Однажды муниципалитет урезал бюджет, посчитав, что город сможет обойтись без целого ряда штатных единиц, включая половину уборщиков улиц. Наш сторонник республиканцев тоже попал под сокращение. Получив выходное пособие, он решил начать жизнь заново, однако для столь грандиозных начинаний требовались деньги.

Зарабатывать головой Саймон никогда не умел. Да и руки его, признаться, сложно было назвать золотыми. Конечно, он мог бы таскать тяжести, будь посильнее и повыносливее, но куда там! К чести Саймона надо сказать, что он все же пытался устроиться на работу, да только за годы труда на мусорной ниве его тело буквально пропиталось всеми возможными «ароматами».

Бывшему мусорщику ничего не оставалось, кроме как устроиться сторожем на кладбище. Благо мертвые были готовы мириться с любыми запахами. Кроме того, сторожу разрешалось баловать себя дешевым виски во время дежурства. Саймон подумал и согласился, правда, начальник кладбища не стал пожимать ему руку, боясь пропитаться вонью мусорного бака – а то потом ходи и смерди до конца своих дней!

И вот Саймон приступил к работе. Однажды ночью он шагал среди могил, проверяя, все ли в порядке и нет ли где вандалов или каких-нибудь других возмутителей кладбищенского спокойствия. У одного памятника, который поставили совсем недавно, стоял призрак женщины, носившей шутовской колпак и закутавшейся в плащ – Саймон хотел было закричать и броситься наутек, но так жестом приказала ему молчать и показала грудь, чтобы продемонстрировать предельное дружелюбие.

От такого поворота событий сторож проглотил язык. Раздумав убегать, он подошел к духу и спросил, чего ей, собственно, нужно, а потом попросил глянуть на другие прелести, раз пошла такая пьянка. Дама пообещала показать все, что можно, если Саймон приберется у нее на могиле. Разумеется, он согласился сделать доброе дело, тем более, у призрачных женщин прелести выглядят как настоящие и вообще, почему бы не взглянуть на такую красоту…

Дама в шутовском колпаке отвела сторожа к своей могиле. Он прибирался там почти целый час. Когда Саймон закончил, призрак скинула плащ и показала ему все самое интересное! Саймон пытался потрогать даму, но его руки проскальзывали сквозь ее тело, словно туман.

Кстати, прибрался он просто отлично! Дама заметила это и пообещала помочь ему выиграть в казино, чтобы тот больше не мучился, сидя каждую ночь среди покойников. Она сказала ему, за каким игровым автоматом нужно делать ставки и исчезла.

На следующий день Саймон пошел в казино, предварительно вылив на себя целое ведро духов. Он делал ставки и выигрывал весь вечер! Ему удалось заработать кучу денег, которая позволит безбедно существовать до самой пенсии. Возможно, вам тоже повезет сорвать банк!