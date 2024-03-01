Сюжет Book of Yuletide

Все же отмечают Святки, которые празднуют после Рождества в течение двенадцати дней? По-крайней мере, очень многие! И практически все отдыхают в это замечательное время. Вот и Санта тоже следует общему тренду. Тем более, в Рождество ему приходится так поработать, что мама не горюй – попробуй раздать подарки всему миру за одну ночь! Поэтому в Святки мистер Клаус отрывается на полную катушку.

Начинается все с грандиозной пьянки! Свою дозу алкоголя получают все, начиная от самого маленького эльфа и заканчивая Рудольфом – главному оленю со товарищи тоже полагается горячительное. Когда пьянка доходит до своей кульминации, в гости к Санте заглядывает йети, который знает, что никто не будет стрелять в него, пытаясь добыть шкуру или ради чучела – когда мистер Клаус уже «хороший», он становится чертовски добрым. Правда, эльфы подбегают к снежному человеку, чтобы сделать селфи, но это не страшно, наоборот, очень даже весело, если как следует выпить. Хоть потом из ста фотографий остается одна-две нормальных...

Следующий день начинается с опохмела, который плавно переходит в другую пьянку. Продолжение вчерашней попойки завершается оргией. Участвуют все, несмотря на гендер, ориентацию и политические взгляды! Это касается и Рудольфа, и других оленей, и йети, если у того хватило ума заявиться на следующий день ради опохмела или еще зачем-нибудь.

На следующий день после оргии все делают вид, будто ничего не было. Санта достает из своей аптечки заживляющие мази, бинты и раздает медикаменты, не задавая лишних вопросов. Пострадавшие лечатся, виновники их страданий мысленно обещают, что больше так не будут... потом все ложатся спать. Разумеется, отдельно, и просто дрыхнут до самого утра!

Утром начинаются катания на санях, сноуборде, лыжах и, пардон, задницах. Что ни говори, а в Лапландии, то есть, там, где живет Санта, такие классные горы! Съехав любой из них, вы запомните великолепный спуск надолго! Только очень важно смотреть, чтобы на пути не было трамплина – в противном случае есть определенный риск испортить впечатление от хорошего спуска из-за переломанных ног...

Конечно же, катания с горок заканчиваются попойкой. Из погреба Санты снова достают литры самого разного пойла. Оргия проводится по желанию. Если кто-то не хочет, то остальные и не настаивают.

На следующий день вся компания отдыхает в особняке Санты, за исключением Рудольфа и других оленей, которым приходится тусить в сарае. Как говорится, дружба-дружбой, но не пускать же к себе домой этих скотов! Вечер в особняке Санты проходит под девизом культурного отдыха, наполненного самыми разными развлечениями: бильярдом, книгами, кино, дружеской беседой за кружечкой пива – говорить можно о чем угодно, кроме той ужасной оргии, которой заканчивается первый день рождественского времени...

Ну и потом гуляния продолжаются. Хотите узнать, как развлекается Санта, пока весь мир отмечает так называемое рождественское время? Тогда прочитайте Книгу Святок! Санта вклеивает в нее самые удачные фото и описывает разные события, которые определенно заслуживают внимания. Ему помогают три любимых эльфа, которые имеют к этой книге самое прямо отношение. И к той жуткой оргии тоже...