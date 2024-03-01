Сюжет Dead or Alive 2

Шериф Уилсон проделал нелегкую работенку – слуге закона все-таки удалось поймать зловещую семейку Майлз, которая держала в страхе всю округу! Одни из самых опасных головорезов на Диком Западе предпочитали играть по-крупному: они редко нападали на городских жителей, разве что иногда и только ради веселья, предпочитая грабить поезда или устраивать беспредел в салунах. В один прекрасный вечер случайный трактирщик с легкостью мог лишиться пятничной выручки (не маленькая получалась сумма!) благодаря проклятой семейке Майлз, которую ненавидели и боялись.

Шериф Уилсон был великолепным стрелком! Ему удалось обезвредить старших братьев, их женушек и младшего придурка – последний, впрочем, тоже представлял собой серьезную опасность, хоть и действительно умом особо не блистал.

Сегодня банду ожидал последний путь на виселицу. Местные плотники и несколько добровольцев строили «семейный эшафот» с самого утра, обсуждая между собой, кто из преступников отправится в ад первым. Усмехающийся шериф прошел мимо словоохотливой бригады и завернул в салун, намереваясь промочить горло перед казнью. Он заказал стаканчик виски, который в полдень был очень кстати, потому что на Диком Западе нет понятия «алкоголизм» – здесь есть только ковбойская доблесть, которую можно и нужно демонстрировать в любой час!

Вскоре плотники закончили работу. Помощник шерифа вместе с другими крепкими ребятами привели связанных головорезов, которым предстояло отправиться в последний путь длинной в несколько ступенек по лесенке, ведущей на импровизированный эшафот.

Банда быстро оказалась на виселице. Преступникам надели петлю на шею и зачитали приговор. Толпа, собравшаяся посмотреть на казнь, одобрительно загудела, надеясь, что скоро общество станет немного чище.

Братьев и их жен толкнули одновременно! Бандиты висели, дрыгая ногами, люди радовались, шериф мысленно выписывал себе заслуженную премию, на безоблачном небе светили яркое солнышко, чирикали птички – в общем, все шло прекрасно, и пятеро головорезов уже спешили к праотцам...

И тут случилось то, чего совсем никто не ожидал! Даже шериф Уилсон, а уж он повидал в жизни немало. Все пятеро веревок с хрустом оборвались! Вместо путешествия на тот свет, почти казненные грузно рухнули на землю, вероятно, отбив пятые точки.

Шерифа перекосило, толпа притихла, помощник шерифа и его команда смотрели на головорезов оторопев. Уилсон достал было револьвер, но тут же вспомнил о законе штата, согласно которому, приговоренного к повешению нужно отпустить, если веревка оборвалась. И никак иначе! А закон, будь он неладен, одинаков для всех, в том числе и для семейки Майлз...

Преступники отлично знали о лазейке, через которую некоторым счастливчикам удавалось избежать смерти! Надо ли говорить, что они обрадовались благосклонности судьбы как одинокий ковбой юной девице, которая кликнула его на сеновал.

Шериф громко выругался и опустил револьвер – не мог же слуга закона просто так взять и нарушить этот самый закон! Банда встала, отряхнулась и демонстративно раскланялась перед Уилсоном, который стоял мрачнее тучи, а потом удалилась на все четыре стороны, разумеется, пообещав вернуться.

С тех пор поезда и салуны на Диком Западе снова в опасности. Шериф продолжает охотиться за семейкой Майлз, но пока безуспешно. Помогите ему поймать головорезов! А, может быть, вы захотите вступить в банду семейки Майлз, чтобы грабить поезда и набивать карманы золотом? Кто же вам запретит, попробуйте...