Dead or Alive 2
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Обзор Dead or Alive 2

Количество линий
Количество линий: 9
RTP
RTP: 96.82%
Max Win
Max Win: X111111
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Dead or Alive 2

Шериф Уилсон проделал нелегкую работенку – слуге закона все-таки удалось поймать зловещую семейку Майлз, которая держала в страхе всю округу! Одни из самых опасных головорезов на Диком Западе предпочитали играть по-крупному: они редко нападали на городских жителей, разве что иногда и только ради веселья, предпочитая грабить поезда или устраивать беспредел в салунах. В один прекрасный вечер случайный трактирщик с легкостью мог лишиться пятничной выручки (не маленькая получалась сумма!) благодаря проклятой семейке Майлз, которую ненавидели и боялись.

Шериф Уилсон был великолепным стрелком! Ему удалось обезвредить  старших братьев, их женушек и младшего придурка – последний, впрочем,  тоже представлял собой серьезную опасность, хоть и действительно умом  особо не блистал.

Сегодня банду ожидал последний путь на виселицу. Местные плотники и  несколько добровольцев строили «семейный эшафот» с самого утра,  обсуждая между собой, кто из преступников отправится в ад первым.  Усмехающийся шериф прошел мимо словоохотливой бригады и завернул в  салун, намереваясь промочить горло перед казнью. Он заказал стаканчик  виски, который в полдень был очень кстати, потому что на Диком Западе нет  понятия «алкоголизм» – здесь есть только ковбойская доблесть, которую  можно и нужно демонстрировать в любой час!

Вскоре плотники закончили работу. Помощник шерифа вместе с другими  крепкими ребятами привели связанных головорезов, которым предстояло  отправиться в последний путь длинной в несколько ступенек по лесенке,  ведущей на импровизированный эшафот.

Банда быстро оказалась на виселице. Преступникам надели петлю на шею и  зачитали приговор. Толпа, собравшаяся посмотреть на казнь, одобрительно  загудела, надеясь, что скоро общество станет немного чище.

Братьев и их жен толкнули одновременно! Бандиты висели, дрыгая ногами,  люди радовались, шериф мысленно выписывал себе заслуженную премию,  на безоблачном небе светили яркое солнышко, чирикали птички – в общем,  все шло прекрасно, и пятеро головорезов уже спешили к праотцам...

И тут случилось то, чего совсем никто не ожидал! Даже шериф Уилсон, а уж  он повидал в жизни немало. Все пятеро веревок с хрустом оборвались!  Вместо путешествия на тот свет, почти казненные грузно рухнули на землю,  вероятно, отбив пятые точки.

Шерифа перекосило, толпа притихла, помощник шерифа и его команда  смотрели на головорезов оторопев. Уилсон достал было револьвер, но тут же  вспомнил о законе штата, согласно которому, приговоренного к повешению  нужно отпустить, если веревка оборвалась. И никак иначе! А закон, будь он  неладен, одинаков для всех, в том числе и для семейки Майлз...

Преступники отлично знали о лазейке, через которую некоторым  счастливчикам удавалось избежать смерти! Надо ли говорить, что они  обрадовались благосклонности судьбы как одинокий ковбой юной девице,  которая кликнула его на сеновал.

Шериф громко выругался и опустил револьвер – не мог же слуга закона  просто так взять и нарушить этот самый закон! Банда встала, отряхнулась и  демонстративно раскланялась перед Уилсоном, который стоял мрачнее тучи,  а потом удалилась на все четыре стороны, разумеется, пообещав вернуться.

С тех пор поезда и салуны на Диком Западе снова в опасности. Шериф  продолжает охотиться за семейкой Майлз, но пока безуспешно. Помогите  ему поймать головорезов! А, может быть, вы захотите вступить в банду  семейки Майлз, чтобы грабить поезда и набивать карманы золотом? Кто же  вам запретит, попробуйте...

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