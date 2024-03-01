Сюжет Dragon’s Chance

Много лет назад в горах на юге провинции Тиань поселился дракон-людоед, однако его не считали слишком уж большим злом, как бы странно это ни звучало! Во-первых, огромное создание пожирало только самых тупых людей, заявившихся в его замок. Во-вторых, дракон всегда давал шанс!

Люди приходили в замок дракона, надеясь обрести лучшую долю. По всей провинции Тиань и за ее пределами каждый знал легенду о пожирателе глупцов! Дракон лично встречал каждого гостя и загадывал несколько загадок. Если человек оказывался достаточно мудрым, то дракон награждал его и отпускал. Глупцов же хозяин замка съедал, иногда проглатывая одним махом! Дракон не испытывал при этом ни малейших угрызений совести – он считал, что таким образом делает мир лучше... в этой логике определенно присутствовал здравый смысл.

Многие люди отправлялись в замок дракона-людоеда, но не один из них не вернулся. Мудрецы, которые, казалось, были обречены прийти обратно с мешком золота, были слишком умны, чтобы рисковать жизнью ради богатства. Император, дворцовая знать и первые лица страны упорно отказывались от встречи с драконом-людоедом, потому как материальных благ в этой жизни у них имелось более чем достаточно...

Поначалу «ходоков» в драконий замок было хоть отбавляй – простой народ валом валил, испытать удачу ради шанса на лучшую жизнь! Позже, когда все заметили, что люди не возвращаются, желающих обзавестись богатством с помощью могущественного создания резко поубавилось. Но все же порой находились люди, которые были готовы рискнуть...

Финь Хэнь тоже мечтал о лучшей доле. Ему до смерти хотелось жить в большом доме, сладко есть, спать на пуховых перинах с прекрасными наложницами и наслаждаться другими радостями жизни. Вот только без денег о них следовало забыть! А поскольку Финь Хэнь был погонщиком мулов, то ему оставалось лишь мечтать о наложницах и других радостях жизни. Но он не сдавался! Весь свой скромный заработок Финь Хэнь тратил на книги. Он много читал, пытаясь восполнить пробелы в учебе, коих было очень много! Собственно, преуспел он только в чтении, а потом у его отца закончились деньги, и со школой пришлось завязать.

Финь Хэнь впитывал знания много лет к ряду. Наконец он понял, что готов пойти к дракону и забрать лучшую долю. Близкие уговаривали его не ходить, мол, сиди-ка ты, дурак, дома – вон, даже великий Конфуций не пошел в гости к пожирателю глупцов! Но погонщик мулов верил в то, что сможет преуспеть там, где великий философ испугался.

И вот Финь Хэнь отправился в путь. Он достиг замка, в котором гостей ожидали сокровища и гостеприимный хозяин, съедавший самых глупых визитеров. Дракон встретил Финь Хэня и, узнав, за чем тот пожаловал, предложил доказать силу своего ума. Хозяин замка начал загадывать загадки, пытаясь доказать, что гость вполне заслуживает оказаться в его желудке, однако из этой затеи ничего не вышло! Казалось, Финь Хэнь знает ответы на все вопросы, которые только можно задать – недаром же он прочитал столько книг!

Дракон был приятно удивлен – наконец-то к нему в гости пожаловал действительно умный человек! Он проводил его в сокровищницу, и позволил взять в дар четыре артефакта. Финь Хэнь выбрал феникса, наделяющего властью, льва, восстанавливающего мужскую силу (ну это для престарелого папы, само собой), рыбу, привлекающую хорошие известия и драконочерепаху, которая дает своему обладателю харизму и мудрость. Может и вы испытаете удачу? Дракон дает шанс каждому...