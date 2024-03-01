Expansion
Видеообзор
DEMO

Обзор Expansion

Количество линий
Количество линий: 30
RTP
RTP: 96.08%
Max Win
Max Win: Х2171
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Expansion

Мистер Фиксби жил за городом в уединении. Всю свою жизнь он посвятил астрономии, а теперь исследовал глубины космоса исключительно для собственного удовольствия. Дом мистера Фиксби стоял в зеленом уголке на участке, огороженном забором. Именно здесь он и занимался исследованием вселенной – астроном выносил телескоп, который благополучно списал, будучи сотрудником Первого национального института небесных тел, настраивал, как следует, и усаживался на зеленой траве поудобнее.

Однажды мистер Фиксби обнаружил новую планету. Он скорее сообщил об этом бывшим коллегам из института, однако те огорчили его – планета уже найдена и в данный момента находится на регистрации в реестре небесных тел. Подобные недоразумения повторялись еще дважды. После третьей «осечки» на открытия Фиксби перестали обращать внимание, решив, что дуралей в отставке просто из кожи вон лезет, чтобы привлечь к себе внимание.

А ученый, находящийся на заслуженном отдыхе, решил избегать всяких контактов с бывшими коллегами. Он просто записывал все свои открытия в тетрадь, надеясь на то, что среди них окажутся действительно великие, и эти сведения попадут в правильные руки, которые смогут распорядиться ими с пользой для науки.

Однажды мистер Фиксби снова решил понаблюдать за звездами и планетами. Вытащив телескоп во двор, он выполнил настройку и приступил к созерцанию глубин космоса. Астроном смотрел на звезды, светившиеся в черной бесконечности, на пролетающие кометы и прочие небесные тела, жившие своей жизнью. Выкрутив оптику на максимум, мистер Фиксби взглянул на происходящее в галактике Альфа-центавра и обомлел от увиденного – ему удалось засечь космические корабли, летящие по одним лишь им известному курсу! Они уничтожали астероиды, стреляя лазером из пушек, а объекты размером поменьше затягивали в силовое поле, которое просто поглощало их, не оставляя ни следа.

Мистер Фиксби бы уверен в том, что это боевые корабли, которые летят по выбранному курсу явно не с добрыми намерениями. Он вычислил их координаты и приступил к расчетам. Результаты оказались неутешительными – космические корабли летели в нашу галактику! И интересовала их, скорее всего, лишь одна планета, на которой присутствовала жизнь.

Мистер Фиксби бросил все и, позабыв о принципах, стал названивать бывшим коллегам из Первого национального института небесных тел, но, услышав знакомый голос, они бросали трубку, отшучивались или обещали перезвонить позже, что на самом деле означало «иди-ка ты куда подальше...». К сожалению, никто не хотел принимать меры. Проклятие, космические корабли следовало, по-крайней мере, просканировать, чтобы понять, с чем нашей цивилизации предстоит иметь дело, а эти индюки предпочитают просиживать штаны и заниматься всякими антинаучными глупостями!

И тут мистер Фиксби подумал, может быть, дело в его репутации? Кажется, нужно, чтобы кто-то другой сообщил ученым о надвигающейся угрозе! Возможно, у вас получится сделать архиважное дело? Правда, для этого следует ознакомиться с проблемой! Присаживайтесь поближе к телескопу, изучите результаты расчетов, а потом сообщите уже этим придуркам о надвигающейся угрозе внеземного происхождения!

Провайдер
Betsoft
Betsoft
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker