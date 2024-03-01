Сюжет Expansion

Мистер Фиксби жил за городом в уединении. Всю свою жизнь он посвятил астрономии, а теперь исследовал глубины космоса исключительно для собственного удовольствия. Дом мистера Фиксби стоял в зеленом уголке на участке, огороженном забором. Именно здесь он и занимался исследованием вселенной – астроном выносил телескоп, который благополучно списал, будучи сотрудником Первого национального института небесных тел, настраивал, как следует, и усаживался на зеленой траве поудобнее.

Однажды мистер Фиксби обнаружил новую планету. Он скорее сообщил об этом бывшим коллегам из института, однако те огорчили его – планета уже найдена и в данный момента находится на регистрации в реестре небесных тел. Подобные недоразумения повторялись еще дважды. После третьей «осечки» на открытия Фиксби перестали обращать внимание, решив, что дуралей в отставке просто из кожи вон лезет, чтобы привлечь к себе внимание.

А ученый, находящийся на заслуженном отдыхе, решил избегать всяких контактов с бывшими коллегами. Он просто записывал все свои открытия в тетрадь, надеясь на то, что среди них окажутся действительно великие, и эти сведения попадут в правильные руки, которые смогут распорядиться ими с пользой для науки.

Однажды мистер Фиксби снова решил понаблюдать за звездами и планетами. Вытащив телескоп во двор, он выполнил настройку и приступил к созерцанию глубин космоса. Астроном смотрел на звезды, светившиеся в черной бесконечности, на пролетающие кометы и прочие небесные тела, жившие своей жизнью. Выкрутив оптику на максимум, мистер Фиксби взглянул на происходящее в галактике Альфа-центавра и обомлел от увиденного – ему удалось засечь космические корабли, летящие по одним лишь им известному курсу! Они уничтожали астероиды, стреляя лазером из пушек, а объекты размером поменьше затягивали в силовое поле, которое просто поглощало их, не оставляя ни следа.

Мистер Фиксби бы уверен в том, что это боевые корабли, которые летят по выбранному курсу явно не с добрыми намерениями. Он вычислил их координаты и приступил к расчетам. Результаты оказались неутешительными – космические корабли летели в нашу галактику! И интересовала их, скорее всего, лишь одна планета, на которой присутствовала жизнь.

Мистер Фиксби бросил все и, позабыв о принципах, стал названивать бывшим коллегам из Первого национального института небесных тел, но, услышав знакомый голос, они бросали трубку, отшучивались или обещали перезвонить позже, что на самом деле означало «иди-ка ты куда подальше...». К сожалению, никто не хотел принимать меры. Проклятие, космические корабли следовало, по-крайней мере, просканировать, чтобы понять, с чем нашей цивилизации предстоит иметь дело, а эти индюки предпочитают просиживать штаны и заниматься всякими антинаучными глупостями!

И тут мистер Фиксби подумал, может быть, дело в его репутации? Кажется, нужно, чтобы кто-то другой сообщил ученым о надвигающейся угрозе! Возможно, у вас получится сделать архиважное дело? Правда, для этого следует ознакомиться с проблемой! Присаживайтесь поближе к телескопу, изучите результаты расчетов, а потом сообщите уже этим придуркам о надвигающейся угрозе внеземного происхождения!