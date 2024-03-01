Fiery Slots
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Обзор Fiery Slots

Количество линий
Количество линий: 40
RTP
RTP: 96.02%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Fiery Slots

Племя Тук-Тук оказалось в крайне неприятной ситуации! Река обмелела, и рыба практически исчезла. Конечно, рядышком плескалось озеро, но в нем отродясь не водилось никого съедобного.

Добычи в окрестных джунглях тоже изрядно поубавилось. Белые дьяволы частенько приезжали охотиться со своими ружьями и убивали всех зверей без разбора. Эх, каждый мужчина в племени Тук-Тук мечтал об этих палках, которые стреляли огнем! Но, увы, такие штуки есть только у белых дьяволов…

Земля превратилась из плодородной почвы в сухую и непригодную для жизни. То ли белые дьяволы отравили ее со своей каменной крепости, которую называют фармацевтической фабрикой, то ли боги оставили людей, но в любом случае земледелию пришел конец.

Итак, перед племенем Тук-Тук появилась реальная угроза голодной смерти. Конечно, женщины могли заработать на бусы и еду, приглашая белых дьяволов к себе в дом, но мужчины попали в совсем уж безвыходное положение!

Жрецы племени Тук-Тук решили обратиться к богам, чтобы те помогли пережить трудное время. Они отправились на священный холм и начали ритуал.

Первым откликнулся бог воды. Он предстал перед жрецами в виде ключа, бьющего из-под земли, и поинтересовался, какое им до него дело. Его тут же начали просить о помощи, умоляя, чтобы река стала такой, как прежде. Бог воды лишь рассмеялся и заявил, мол, никаких дел с людьми больше не имею – так загадить озера, моря и океаны еще постараться надо!

Ключ тотчас перестал бить и «высох». Жрецы продолжали взывать к высшим силам, надеясь найти кого-нибудь более сговорчивого и менее обидчивого. На зов откликнулся бог леса. Едва услышав просьбу о помощи, он обругал последними словами людей, в целом, и жрецов в частности. Еще бы, после уничтожения такого количества деревьев человечеству и отдельным его представителям глупо ждать помощи от этого божества…

Жрецы не теряли надежду. К ним приходили боги воздуха, земли, ветра и прочих аспектов нашего мира. Увы, людей возненавидели все! За исключением богов нефти, газа, электричества, полимеров и других плодов цивилизации, которые были совершенно бесполезны в джунглях. Наконец, жрецы вызвали духа денег, надеясь, что хотя бы он поможет, но, как выяснилось, тот ничего не делает бесплатно, а у племени Тук-Тук не было ни доллара.

И вот, когда жрецы уже отчаялись, к ним обратился бог огня. Жрецы рассказали ему обо всех бедах без особых иллюзий – наверняка он сейчас тоже пошлет их куда подальше! Но нет, ничего подобного – бог огня был готов помочь, если племя принесет ему жертву. Представитель высших сил попросил сжечь фармацевтическую фабрику шутки ради…

Жрецы передали его просьбу племени. Делать было нечего – под покровом ночи вождь с десятком отважных мужчин подожгли фабрику и тихонечко удалились с чувством выполненного долга. Они давно хотели вырвать этот зуб у белых дьяволов!

Конечно, фабрику потушили, но богу огня было достаточно и этого. Он пробудил вулкан, находящийся неподалеку – из него потекла лава вперемешку с фруктами и ягодами. Это не самое вкусное лакомство, потому как печеные арбузы и вишня – еда на любителя, однако для трудных дней вполне сойдет.

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