Сюжет Fire n Fortune

Жрец по имени Галеас служил во Всеобщем храме, в котором смертные могли обратиться к любому жителю Олимпа. Он каждый день молился, и проводил ритуалы, воздавая богам все необходимые почести. Однажды Аполлон решил наградить Галесаса за верное служение – покровитель искусств и творчества подарил верному жрецу волшебную арфу. С помощью этого инструмента стать музыкантом от богов мог стать кто угодно, включая и тех людей, которых медведь лишил слуха, наступив на ухо самым беспардонным образом.

Галеас частенько играл на своей арфе. Стоило ему только коснуться струн, как подарок Аполлона радовал всех вокруг божественной музыкой, проникающей в каждую частичку человеческой души. И вот в один прекрасный день игру Галеаса услышала Фия – дочка богатого торговца, жившего в городе неподалеку. Она с первого взгляда влюбилась в жреца, и тот тоже не смог устоять перед ее красотой. Правда, отец девушки был категорически против этого союза! Ему казалось, что жрец, не имеющий за душой ничего, кроме благословения богов, является далеко не самой лучшей партией для его любимой дочки.

Отец запретил Фие видеться с Галеасом, и она согласилась оставить жреца, но, разумеется, лишь для вида. На самом деле влюбленные продолжали встречаться. Фия говорила отцу, что идет прогуляться с подругами по зеленой долине, а сама спешила в объятия Галеаса. Конечно, торговец узнал о проделках дочки и с тех пор отпускал ее гулять только с одной из своих служанок. Правда, та понимала девушку и не стала говорить отцу Фии о встречах с Галеасом, которые продолжались, но теперь возлюбленный приезжал к ней на Пегасе – они садились на крылатого коня и мчались куда глаза глядят! А потом жрец привозил красавицу обратно, и она возвращалась домой со служанкой, как ни в чем ни бывало. Однажды Зевс решил наградить верного Галеаса, который много лет подряд исправно исполнял свой долг, и разрешил ему пользоваться Пегасом, когда тот свободен. Теперь крылатый конь помогал влюбленным убегать в заоблачные выси от глаз смертных, которые могли разболтать отцу Фии о шалостях любимой дочки.

И тут случилось непредвиденное – живот красавицы становился все больше и скрыть его размеры было уже невозможно! Отец разгневался на дочку и прогнал ее, приказав убираться к Аиду. Фия отправилась в храм, в котором служил Галеас. Собственно, куда еще ей было идти, кроме как в объятия любимого...

А Галеас между тем задумался о том, что любовь их никогда не будет вечной – рано или поздно они умрут, их тела похоронят, и, спустя годы, от них не останется ни следа. Он обратился к богам, попросив избавить от бренной участи себя и свою возлюбленную. К нему явился Аполлон, приняв облик Феникса, и превратил Галеаса и Фию в золотые статуи. Правда, беременная дама показалась покровителю прекрасного не очень привлекательной, поэтому он оставил от нее лишь бюст. Ну и от Галеаса тоже, чтобы они выглядели как шедевры из одной коллекции.

В том храме до сих пор горит огонь. Говорят, если бросить в жертвенник золотую монету, то есть шанс, что кто-то из богов услышит вашу просьбу и поможет. С другой стороны логика у олимпийцев, порой, очень странная – скорее всего, Галеас просил о бессмертии или чем-то таком, но вряд ли ему хотелось превратиться в статую. Возможно, лучше не связываться с этими древнегреческими богами, а просто взять побольше золота из храма, да свалить по-тихому...