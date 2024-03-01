Сюжет Hot Slot: 777 Stars

Клиф Козловски превзошел сам себя! Но об этом позже. Парень, которого в своем квартале знали, как редкостного дурня, много лет творил всякие разные выходки. Виноват в этом, конечно, не сам Клиф, а рогатый друг, приходивший к нему во сне – когда сознание несчастного пребывало в мире грез, являлся черт собственной персоной! Приспешник дьявола всячески обманывал парня, словно забавляясь. Правда, иногда он не врал, например, когда и на какой электронный адрес нужно отправить резюме, чтобы получить хорошую работу. И да, Клиф Козловски работал в крупной компании на хорошей должности, а как он справлялся со своими обязанностями – одному лишь черту известно!

И вот однажды рогатый снова заявился с наглой ухмылочкой. Спящий Клиф сразу понял, что сейчас будет интересно! Черт показал ему игровой автомат, на экране которого светились фрукты и звезды, сделал ставку, запустил барабаны, и из аппарата посыпалось золото...

Проснувшись, Клиф помнил, что это был за игровой автомат. Он поехал в ближайшее казино, потом в следующее и только в третьем нашел того самого однорукого бандита, которого видел во сне. Игрок, науськанный самим чертом, поставил все, как велел рогатый наставник, и с треском потерял все до последнего цента...

Той же ночью рогатый снова явился Клифу – на этот раз он показал, что нужно помолиться у того самого слота, и только потом начинать игру. Парень решил послушать своего приятель. На следующий день игрок снова пошел в казино и пал в ниц перед аппаратом, который вчера обул его по полной. Охрана и персонал внимательно наблюдали за странным посетителем, однако тот, кажется, не собирался делать ничего противозаконного, поэтому ему позволили продолжать игру, правда, присматривали за ним гораздо внимательнее, чем за остальными.

Клиф все проиграл. Когда он начал орать на автомат благим матом, его вывели от греха подальше. Этой ночью он лег спать с твердым намерением высказать черту все, что о нем думает, если тот опять припрется! Разумеется, друг с рогами появился, едва сознание Клифа отправилось в царство Морфея.

Обитатель преисподней успокоил раздосадованного друга, объяснив, что надо было начать пинать аппарат, пока идет спин, и тогда золотые горы обеспечены! Черт тут же показал, как надо, и Клиф намотал на ус нехитрую рекомендацию. На следующий день он снова пришел в казино...

Усевшись за слот, Клиф сделал ставку, запустил барабаны и начал раздавать однорукому бандиту пинки, как показывал черт! Охрана мгновенно появилась у него за спиной и вывела из зала за неподобающее поведение. К счастью для Клифа, он не сломал аппарат, а не то пришлось бы покупать новый или оплачивать ремонт испорченного слота.

Ночью Клиф снова увидел во сне черта, разводившего руками, мол, сам не знаю, почему все пошло не так! Потом он щелкнул пальцами, и автомат появился у него перед носом. Черт достал из-за спины бутылку с горючей смесью, полил аппарат и поджог. Пока слот горел, рогатый успел сделать ставку и завершить спин – так ему удалось сорвать банк! Клиф решил провернуть тот же самый фокус...

На следующий день он пришел в казино и осторожно пронес пластиковую бутылку с горючей смесью. Искатель легкой наживы поджог аппарат, после чего был обезврежен сотрудниками охраны. Вскоре приехала полиция, копы отвезли возмутителя порядка в участок. Машина правосудия закрутилась, и в итоге Клиф чуть было не угодил за решетку. К счастью, все обошлось серьезным штрафом и курсом лечения у психиатра.

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