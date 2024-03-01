Сюжет Juiced Duomax

О, Гавайи! Каждый должен побывать здесь хотя бы раз! Ну или больше. Точно можно сказать, что ни разу не пожалеете. Таких мест на Земле больше нет, определенно!

Здесь всегда жарковато, чего уж там. Но, с другой стороны, разве кто-то хочет нацепить смокинг, чтобы свариться в нем, как омар в собственном соку? Девушки надевают купальники, мужчины – пляжные шорты, и никаких проблем! Если не считать одного странного случая...

Однажды на Гавайях стало по-настоящему жарковато. Столбики термометров поднялись до какой-то совершенно неадекватной отметки... скажем так, если кто-то разбивал на асфальте пару яиц, то уже через несколько минут он мог бы полакомиться омлетом. Правда, есть с пола – то еще удовольствие, но это, как говорится, дело вкуса.

А температура продолжала расти! Мужчины оставались в номерах или сидели в баре. Некоторые любители прогуляться залезали в воду с раннего утра и сидели в ней до самого вечера. Надо понимать, что в те дни в прибрежных водах концентрация мочи превышала все мыслимые пределы!

На пляже никто не знакомился. Мужчины просто ложились рядом с женщинами, закрываясь огромным зонтом. Дамы, которые были не против, провести время вместе, оставались. Впрочем, они в любом случае никуда не уходили, потому что только дурак рискнул бы вылезти под лучи испепеляющего солнца.

Конкурсы красоты отменили. Формально, организаторы были готовы выбрать самую прекрасную женщину и привлекательного мужчину, а потом вручить победителям призы, однако участников как ветром сдуло! А, может быть, они просто прекратились в кучки пепла по дороге, кто их знает...

Многие женщины стали ходить топлес. Были и такие, которые, плюнув на все, «оделись» в костюм Евы. Собственно, а что? Из-за безумной жары даже самым отъявленным героям-любовникам наплевать на голеньких девушек – они просто удостаивали их взглядом и не более. Какие уж тут амурные приключения, когда на асфальте можно пожарить яичницу!

Гавайи просто подыхали от жары. И никто не знал, что с этим делать. К сожалению, ни у кого не было под рукой гигантского кондиционера, работающего на солнечных батареях. Люди кое-как спасались, охлаждая себя фрешами и прочими напитками...

Макс был одним из «пострадавших» из-за аномальной жары. Он рассчитывал, как следует отдохнуть и познакомиться с какой-нибудь красавицей, с которой можно будет хорошо провести время, но увы, погода сказала его планам «нет» и точка.

Макс мучился от жары наравне со всеми. Ему приходилось пить много фреша, чтобы не сгореть. Правда, эффект от соков быстро сходил на нет. Он все ломал голову над тем, как сделать их более освежающими.

Рано утром Макс занял место за стойкой. Бармену нужно было отойти, и один из первых посетителей согласился его подменить. Пока властелин бутылок и стаканов делал свои дела, Макс потихоньку осваивал его профессию, пытаясь сделать особый фреш. Он назвал его «двойной сочный» – это самое то для адской жары, которая накрыла Гавайи и, казалось, не собиралась отступать.

Напиток получится просто великолепный! Выпив стакан «двойного сочного», можно было гулять по улице не меньше часа. Все оценили рецепт Макса, и жизнь на Гавайях, наконец-то, пошла своим чередом настолько, насколько возможно. Ну а потом жара исчезла. Погода наладилась, а «двойной сочный» все равно остался в ходу. Вы тоже можете попробовать отличный напиток – сделайте освежающий глоток!