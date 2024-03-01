Сюжет Legacy of Dead

О жадности Таменотепа Третьего ходили легенды! Сокровищница фараона буквально ломилась от золота, а страна выла от поборов, с помощью которых правитель добывал свое богатство. Через сорок лет тот благополучно помер, чем вызвал бурю радости, прокатившуюся волной по всему Египту. Фараона похоронили вместе с накопленным богатством, дружно прокляли и забыли.

Тем не менее, память о нем сохранилась до наших дней. Археолог Смиттерс был одним из тех ученых мужей, которые мечтали добраться до сокровищницы, завязать с наукой и жить припеваючи. Увы, ее никак не удавалось найти – люди настолько ненавидели Таменотепа Третьего, что почти не упоминали о нем в папирусах. Впрочем, кое-что Смиттерсу все же удалось обнаружить. К тому же в последней экспедиции, ему удалось найти фреску, на которой были изображен вельможи, показывавшие пирамиде средний палец, а внизу было подписано имя того самого фараона и название одного древнего храма.

Смиттерс вычислил примерное местонахождение гробницы Таменотепа Третьего и собрал экспедицию. Через три дня отряд археолога прибыл туда, где предположительно покоился фараон, обожавший золотишко больше родных детей.

Начались раскопки, продолжавшиеся почти неделю. В итоге рабочие добрались до той самой пирамиды, в которой должен был мирно покоиться самый жадный фараон на свете. Ну, или по-крайней мере в Древнем Египте.

Когда раскопали вход, Смиттерс отправил всех, куда подальше, желая добраться до наследия мертвого в одиночку. Потому что делиться он совершенно не любил и всячески презирал это примерзкое занятие!

Шагая по темному коридору, археолог наткнулся на дверь, на которой был изображен сокол. Стоило ему коснуться священного символа и двери с громким шумом разъехались в стороны, исчезнув в каменных стенах.

Смиттерс вошел в темный зал. Непроглядную черноту освещал луч света, падавший со светильника на потолке. Полоска света двигалась вперед, и наш герой побежал за ней, слыша, как из темноты раздается тихое утробное рычание – эти звуки явно говорили о том, что лучше не отставать!

Магическое свечение привело Смиттерса в другой зал, посреди которого возвышалась статуя Анубиса, державшая в руке весы. Ниже на постаменте виднелась потертая надпись: «Оставь все всяк сюда входящий» – археолог ни будь дурак, сразу догадался, что рекомендация эта имеет прямое отношение к закрытым воротам, находившимся в другом конце огромной комнаты.

Недолго думая, Смиттерс попытался открыть проход. Разумеется, ворота не сдвинулись ни на полмиллиметра! Пришлось ему все сложить на весы и остаться в костюме Адама. Более того, ворота открылись лишь тогда, когда он уравновесил чаши.

В следующем зале Смиттерс обнаружил золотой саркофаг и море сокровищ – все кругом утопало в монетах, слитках и драгоценных камнях! Научный интерес взял над археологом верх, кроме того, набивать карманы было просто невозможно в виду их отсутствия и полной наготы – он решил взглянуть на мумию, которая, вероятно, была сделана из тела самого Таменотепа Третьего.

Открыв саркофаг, он увидел мертвеца в царских одеждах, который недовольно смотрел на него горящими глазами. Поинтересовавшись, какого черта тот забыл в его доме, мумия отвесила ему затрещину! Смиттерс получил пинка на дорожку, и побежал к выходу, сверкая голым задом. Правда, в первом зале больше не было света, который мог бы провести к выходу, но это не остановило беглеца, решившего пробраться через темноту на авось. Тут то его и сожрали рычащие злыдни! Если бы Смиттерс пошел к в пирамиду не один, то получил бы мертвый фараон по чайнику, но, как говорится, жадность фраера сгубила...