Сюжет Little Farm

Наконец Джордж вышел на пенсию! Правда, денег ему государство платило немного, прямо скажем, этого совсем не хватало на нормальную человеческую жизнь. К счастью, папаша оставил Джорджу десять акров земли и сарай. Ну, выбор был очевиден – завести маленькую ферму, которая поможет экономить деньги и обеспечит целым вагоном самых разных занятий до гробовой доски!

Первым делом начинающий фермер завел корову. Теперь Джордж всегда пил свежее молоко, которое рогатая животина давала совершенно бесплатно, в отличие от проклятых супермаркетов, которые готовы содрать деньги даже за шиш с маслом! Всего-то давай ей сена, да чистой воды и гладь по морде в качестве бонуса – отличная животина эта корова, что тут скажешь!

Конечно, одним молоком сыт не будешь. Джорджу хотелось свежего мяска, без которого и жизнь не мила, если только ты не из этих сумасшедших «травоядных», которые всем и каждому пихают свое веганство, обвиняя «пожирателей трупов» во всех бедах этого мира. Он завел свиней и овец. А потом еще и кроликов. Ну мало ли, Джорджу захочется удариться в фитнес на старости лет и тогда вот оно – вкусное диетическое мясо к вашему столу! Надо только взять милашку за уши, перерезать горло и все, пожалуйста, снимайте шкуру, начинайте готовить. Тем более, плодятся кролики как китайцы, поэтому их разведение несомненно является очень выгодной затеей!

Однажды утром Джордж пошел в сарай доить корову. К его глубокому удивлению, двери были открыты! Джордж сунул нос внутрь и увидел, что половины овец и свиней попросту нет. То ли их украли, то ли они сбежали, чтобы спастись от участи еды, но в любом случае скотина исчезла! Стало очевидно: сарай нужно сторожить самому или доверить эту ответственную миссию собаке. Джордж сделал будку своими руками, купил огромного пса и приказал ему стеречь скотину, а если кто вздумает к ней приблизиться – смело набрасываться и рвать гнусного ворюгу изо всех сил!

С тех пор на ферме не было ни одной пропажи. Джордж радовался жизни, пока в один прекрасный день ему не захотелось омлет. И тогда в его голову пришла чудесная мысль завести куриц! Странно, как он раньше до этого не додумался...

Между тем Джордж все реже ходил в магазины за продуктами. Денег у него становилось все больше и вскоре ему захотелось расширить фему настолько, насколько позволяли средства, размеры участка земли и возможности. Вот так скотовод обзавелся еще одним сараем. Разумеется, он «набил» его той же самой живностью: коровами, свиньями, овцами, кроликами и курами. И да, наученный горьким опытом, фермер сразу купил еще одну огромную собаку, опасаясь, что один пес не сможет охранять два сарая.

Скотина плодилась не по дням, а по часам. Вскоре Джордж начал продавать своих животных направо и налево. Благодаря торговле его доходы значительно увеличились – из бедного пенсионера, вынужденного жить более чем скромно, наш герой превратился в зажиточного человека! Пересчитывая деньги на банковском счете, он жалел только о том, что всю жизнь работал «на дядю», а не на себя...

Вообще у Джорджа на ферме довольно миленько. Вы можете побывать там прямо сейчас и познакомиться поближе с обитателями этого места. К тому же, у вас будет возможность хорошо заработать, если повезет!