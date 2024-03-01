Сюжет Lucky Joker 10 Extra Gifts

Король Филиппа Грустный частенько впадал в меланхолию, из которой ему помогал выбраться верный шут. В противном случае его величество наверняка бы впал в затяжную депрессию, а потом и вовсе прыгнул бы с дворцового балкона, оставив всю страну на своего братца Карла. А тот, став регентом, выжал бы добрых людей до нитки, задавив налогами по самое некуда, поскольку жаден был, как черт!

Филипп Грустный, наплевав на традиции, сделал шутом девушку. Красавицу звали Лаура. Девушка знала множество смешных историй, умела показывать фокусы и всегда пребывала в отличном настроении. Конечно, королева была против подобного нарушения традиций, однако она ничего не могла поделать, потому как воля повелителя – это самый что ни на есть закон!

Однажды супруга Филиппа Грустного умерла. Во время трапезы ее величество подавилась аппетитным пирожным, закашлялась, посинела и, к сожалению, дворцовый лекарь оказался бессилен. Королева умерла, а Филипп Грустный окончательно впал в депрессию.

Лаура прекрасно знала о том, как сильно горе обуяло повелителя. Король отказывался даже от ее общества, только представьте себе! Целыми днями Филипп Грустный рыдал и пил самые разные напитки из винного погреба. Лаура поняла, что если так и дальше пойдет, то его величество или сопьется, или умрет, или все сразу. В любом случае подобное развитие событий было отнюдь не на руку вообще никому, кроме Карла, который спал и видел себя на месте короля! Он уже прикидывал, какие налоги введет, и как преподнести народу закон, обязывающий платить за право дышать воздухом...

Лаура приготовила королю десять подарков, которые должны были хоть немного унять его печаль. Когда его величество соизволил явиться в тронный зал, чтобы посидеть на престоле хотя бы для вида, она скомандовала слугам нести подарки.

Первым даром была тарелка, наполненная фруктами и ягодами. Главный повар Филиппа Грустного разложил ее содержимое, представив в самом привлекательном свете! Король, увидев маленький кулинарный шедевр, взял апельсин и немного подкрепился. К счастью, тот оказался сладким, поэтому его величество стал чуть менее грустным, чем обычно.

Затем слуги принесли золотую подкову для королевской лошади. На ней мастер выгравировал надпись: «На мне ездит сам король!» – эта шутка вызвала у Филиппа Грустного едва заметную улыбку, промелькнувшую и тут же исчезнувшую. Потом слуги принесли в тронный зал мелодичный колокольчик, который услаждал уши – его звон оказался чертовски приятным! Следующим подарком стала звезда, изготовленная искусным ювелиром. Разумеется, мастер использовал золото высшей пробы, благодаря которому его работа стоила уйму денег.

Далее Лаура продолжала «заваливать» повелителя подарками. Король получил гроздь винограда, изготовленную из настоящих сапфиров и браслет, на котором были описаны все достоинства самого лучшего правителя: ум, здравомыслие, щедрость, великодушие, милосердие и др. Ну и, седьмым подарком стала сама Лаура. Собственно, раз королева умерла и насыпать яду красавице больше некому, то почему бы и не порадовать старика? Тем более, все подарки он получил за счет собственной казны, так пусть хоть один будет действительно настоящим...