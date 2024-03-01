Сюжет Lucky Joker 20 Extra Gifts

Шут Погус развлекал короля Карла как мог, однако тот продолжал сидеть на троне, подперев голову рукой, и был мрачнее тучи. Слуга действительно старался развеселить его величество, но, увы, шутки и кривляния совершенно не радовали грустного правителя.

Смеха ради, Погус подбросил вверх подкову, которая тут же упала ему по лбу! Отчаянный маневр заставил короля улыбнуться одним уголком рта, и не более. Между прочим, у шута буквально полетели искры из глаз, а завтра вообще появится огромная шишка, да только и эта потеха не могла рассмешить Карла.

Погус схватил колокольчик, которым его величество звал советников. Он позвонил и тотчас юркнул за колонну. Советники незамедлительно явились узнать, чего желает король – они вошли в тронный зал и склонились перед его величеством. В этот самый момент Погус выскочил из-за колонны, а потом как дал пинка первому министру! Хихикая, шут, спрятался за трон, и строил рожи оскорбленному советнику, надеясь, что король, как обычно, не даст его в обиду.

Карл усмехнулся, жестом приказывая оставить тронный зал. Поклонившись повелителю, все советники удалились, включая того, которого Погус «угостил» ногой под зад – тот покраснел от злости, как жареный рак, но не мог ничего сделать с королевским любимцем, которому разрешалось переходить границы дозволенного ради потехи.

Шут не оставлял попыток развеселить монарха. Тем не менее, ничего путного у него так и не вышло. Наконец, король приказал слуге успокоиться и ушел отдыхать в опочивальню.

Лежа в кровати, Карл разглядывал балдахин и все больше укреплялся в своем намерении сменить шута. Во-первых, Погус уже стар: на голове осталось три волосины, половина зубов вывалилась, на спине растет горб, кости хрустят – ему явно пора отдыхать! Во-вторых, репертуар шута приелся – за годы службы он показал королю все, что мог, и вряд ли получится дождаться от него новых шуток.

На следующий день его величество отправил Погуса на пенсию с жалованием, полагающимся, согласно действующему указу. Разумеется, Карлу требовался новый шут! Советники объявили пробы, на которые пожаловали десятки талантливых дурней со всей страны…

Его величество смотрел одного кандидата за другим, однако все они были недостаточно хороши! Один – не смешной, второй – совсем глупый, третий – увалень, который не способен кривляться в принципе, и так далее. В каждом глазу король находил какое-нибудь бревно. В первый день отбора он так никого и не выбрал…

Карл ворочался в кровати до глубокой ночи, пытаясь представить себе идеального шута, кроме Погуса, когда тот был молод и полон сил. Наконец он принял непростое решение нарушить традицию, которая свято соблюдалась на протяжении веков.

Утром король заявил, что в качестве шутов рассматриваются не только мужчины, но и молодые женщины. Разумеется, не все, а только обладающие приятной наружностью, стройной фигурой и веселым нравом. Советники, услышав новое распоряжение, хотели было послать за лекарем, но его величество Карл был абсолютно здоров. Более того, он пообещал лично повесить на воротах замка того, кто вздумает привести врача!

Желающих нашлось немного – всего лишь одна особа пожелала развлекать правителя. Впрочем, она понравилась королю. Поначалу советники были не в восторге от присутствия девушки в тронном зале, но, когда увидели ее номер с двадцатью фруктами и получили символические подарки, вместо пинков, которыми их «одаривал» Погус, то сразу смягчились. Возможно, нововведение пойдет на пользу дворцу, королю и королевству!