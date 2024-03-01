Сюжет Mad Hit Oasis

Сулейман Скудоумный развлекал себя всем, чем только мог! В основном, всякими глупостями. Собственно, именно поэтому он оставил в истории след как один из самых одиозных султанов на свете.

Сулейман Скудоумный устраивал на улицах города бои, за которыми наблюдал с дворцового балкона, массовые утопления мулов, коронацию погонщиков ослов, женил первых советников на собаках и творил прочие совершенно непотребные вещи, которые его очень забавляли. В один прекрасный день султан решил устроить забег в пустыне... это был очередной удар безумия в голову повелителя.

Слуги отправились на поиски оазиса, находящегося как можно дальше. Найденное место превратили в уголок рая: драгоценности, роскошный скакун, прекрасная танцовщица, ароматный кальян и десятки холодных ключей, бьющих из-под земли – что еще нужно для счастья усталому путнику?!

Разумеется, Сулейман Скудоумный беспокоился не о путешественниках, которые могли наткнуться на оазис. Он решил устроить забег, начинающийся от стен города и заканчивающийся в уголке рая в пустыне. Конечно, повелитель понимал, что большинство участников не дойдет до оазиса, да и вообще мало кто способен справиться с этой задачей, имея ограниченные запасы воды и пищи.

Ни о каких верблюдах или лошадях не могло быть и речи! Несчастным, которые будут участвовать в забеге, предстояло добраться до зеленого уголка в пустыне на своих двоих. Естественно, ни один городской сумасшедший не выразил желания болтаться несколько дней по раскаленному песку и рискуя умереть от жажды или голода, несмотря на поистине царскую награду. Все, что находится в оазисе, победитель мог забрать себе, включая танцовщицу и воду, если сможет.

Отсутствие желающих стать частью безумной авантюры не смутило султана. Повелитель приказал собрать по темницам побольше узников, осужденных на смертную казнь. Впрочем, и тут все прошло не так гладко, как хотелось бы: многие предпочитали умереть от меча на площади, чем сгнить в пустыне, зажарившись в песке, как цыпленок на углях.

Среди прочих смертников был и Джафар, которого приговорили к смертной казни за неподобающее поведение в отношении царственной особы. Естественно, это просто официальная формулировка, а на самом деле он позволил себе нагло пялиться на прекрасную дочь султана, роняя слюни в дорожную пыль. Ну, такое простить нельзя – это очевидно...

Наступил тот самый день, когда заключенным предстояло отправиться в путь. Рано утром Джафара и остальных повели на дворцовую площадь. Сулейман Скудоумный обратился к ним обещая золотые горы, а потом приказал страже прогнать всех за городские стены. Перед тем как закрыть ворота города, им показали путь. Несчастным ничего больше не оставалось, кроме как отправиться навстречу судьбе под палящим солнцем...

А Сулейман Скудоумный расстроился, когда до него наконец дошло, что он не сможет наблюдать за участниками забега с дворцового балкона – повелитель не просто так заслужил свое прозвище! Но сейчас это не важно: чем заниматься анализом умственных способностей султана, лучше помогите Джафару найти тот оазис и тогда он обязательно поделится с вами найденным золотом!