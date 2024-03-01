Monkey: Battle for Scrolls
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Обзор Monkey: Battle for Scrolls

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96.21%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Monkey: Battle for Scrolls

Король обезьян наводил порядок в своей сокровищнице! Чего здесь только не было, начиная от самых первых монет и заканчивая странными табличками, на которых неизвестные оставили различные указания. Владелец все этого богатства увлекся чтением повествования, в котором говорилось о свитке бессмертия. На табличке было написано, будто его благословили сами боги и оставили в Храме заоблачной выси под охраной стражей.

Конечно, повелитель обезьян не поверил – ну какое еще к черту бессмертие?! А потом подумал, чего бы, собственно, не прогуляться, куда глаза глядят... все равно империя процветает! Король решил оставить вместо себя сына, а сам отправился на поиски свитка. Впрочем, он не особенно верил в божественную силу этого артефакта, однако, тем не менее, почему бы не заглянуть в один из самых удаленных уголков своих владений? Плох тот король, который не знает, что происходит на его земле!

Властелин обезьян отправился в отдаленный уголок своего королевства. Наконец он нашел ту самую гору, о которой говорилось в табличках – ее легко было узнать по вершине, уходящей далеко за облака, и каменной лестнице, казавшейся бесконечной. Недолго думая, король обезьян отправился наверх, покорять заоблачную высь. С каждым шагом в его царственном седалище свербело все больше – он втайне надеялся, что свиток действительно существует!

Ступеньки вывели искателя бессмертия на пологий склон. Там сидела огромная свинья, которая с наслаждением уплетала золотые желуди, лежавшие в корыте. Увидев, короля обезьян, она отложила любимое лакомство в сторону и приказала ему убираться. Разумеется, наш герой прошел такой путь не для того, чтобы отступить перед враждебным боровом.

Начался бой! Свинья все время уворачивалась от атак – это чертовское везение выводило короля обезьян из равновесия! Он никак не мог попасть, потому что удача была на стороне проклятого борова! Правда, любому везению приходит конец, вот и страж, мешавший властелину обезьян пройти дальше, поскользнулся и полетел вниз с горы. Наконец, Фортуна отвернулась от мерзкого хихикающего обжоры...

Следующим был монах, владевший магией превращения – король обезьян встретил второго стража чуть выше. Тот приказал ему убираться, но кто бы стал слушать его после всего случившегося! Началась битва не на жизнь, а насмерть. Монах превратил посох короля обезьян в цветущее дерево одним ударом. Казалось, он не оставит противнику ни единого шанса! Хорошо, что ловкий король обезьян повторил трюк, который проделал со свиньей – монах благополучно полетел вниз вместе со своей особой магией.

Если верить табличке, то оставался еще один страж – дух воды. Король обезьян встретил его выше: мощный поток воды едва не сбил его с ног! Покоритель заоблачной вершины чудом устоял на ногах! Если бы он упал, то неминуемо полетел бы вниз и разбился.

Наконец король обезьян добрался до заоблачного храма. Внутри он нашел свиток бессмертия, который лежал на алтаре и светился ярким волшебным светом. Победитель божественных стражей развернул пергамент и увидел нарисованную улыбающуюся рожицу. Конечно, бессмертие это миф и не более, а боги просто пошутили. И нечего наделять таким даром всяких макак...

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